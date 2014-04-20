日韩经济指标预测--4月21日-4月28日****

国际油市：沙特阿美下调6月出售给亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月21日当周 4月20日(日) 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.3% +9.8% 进口(较上年同期) +16.2% +9.0% 贸易收支(亿日圆) 逆差10,700 逆差8,003 4月21日(一) 暂无重要经济数据公布。 4月22日(二) 暂无重要经济数据公布。 4月23日(三) 2100 韩国消费者信心指数 4月 -- 108 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -- +0.9% (较上年同期) -- +3.7% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,155 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超835 4月24日(四) 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 3月 +1.4% +1.3% 全国整体CPI -- +1.5% 东京地区核心CPI(较上年同期) 4月 +2.8% +1.0% 东京地区整体CPI -- +1.3% 4月25日(五) 暂无重要经济数据公布。 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月28日当周 4月27日(日) 2350 日本零售销售(较上年同期) 3月 -- +3.6% 4月28日(一) 2300 韩国经常帐(亿美元) 3月 -- 盈余75.7(完)
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。