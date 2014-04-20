《美国重要政经日程》--4月21日

标题新闻：因就业数据反弹维持美Q2成长约3%预期，料联储6月升息且升息预期转趋鹰派-摩根大通
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(除特别说明外，均为GMT时间)
1400 - 美国经济谘商会发布3月领先指标
1500 - 农业部公布一周谷物和油籽出口检验报告
1500 - 财政部每周例行宣布四周期国库券标售
1530 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券
2000 - 农业部公布一周作物生长进展报告
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校)
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