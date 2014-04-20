《综述》乌克兰东部流血冲突中三人死亡，日内瓦协议岌岌可危

标题新闻：标普确认意大利BBB-/A-3评级，展望为稳定
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欧盟、俄罗斯、乌克兰和美国上周在日内瓦签署协议，同意在欧洲安全与合作组织(OSCE)的监督下解除非法武装力量。
亲俄武装人员迄今还没有从东部政府大楼撤离的迹象，不过基辅表示复活节期间不会对分离分子采取行动，且国际斡旋人员前往乌克兰东部以劝诫后者放下武器，危机显现出一些有望缓解的迹象。
但斯拉夫扬斯克附近的袭击事件可能使这一任务变得更加艰巨，并加剧了乌克兰东部俄语人士对基辅政府的不信任。
“这违背了复活节休战的表态，”俄罗斯外交部在一份声明中称。“这次挑衅行为...证明乌克兰当局没有控制民族主义者和极端主义者、并使其放下武器的意愿。”
斯拉夫扬斯克自行任命的亲俄派市长发布宵禁令，并直接请求俄罗斯总统普京考虑派遣维和部队--乌克兰不动用其装备落后的武装力量，就是要避免出现这样的结果。(完) (编译 郑茵/李爽 审校 张荻)
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