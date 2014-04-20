《综述》乌克兰东部流血冲突中三人死亡，日内瓦协议岌岌可危

欧盟、俄罗斯、乌克兰和美国上周在日内瓦签署协议，同意在欧洲安全与合作组织(OSCE)的监督下解除非法武装力量。

亲俄武装人员迄今还没有从东部政府大楼撤离的迹象，不过基辅表示复活节期间不会对分离分子采取行动，且国际斡旋人员前往乌克兰东部以劝诫后者放下武器，危机显现出一些有望缓解的迹象。

但斯拉夫扬斯克附近的袭击事件可能使这一任务变得更加艰巨，并加剧了乌克兰东部俄语人士对基辅政府的不信任。

“这违背了复活节休战的表态，”俄罗斯外交部在一份声明中称。“这次挑衅行为...证明乌克兰当局没有控制民族主义者和极端主义者、并使其放下武器的意愿。”