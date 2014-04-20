澳新经济指标预测--4月21日-4月28日****

国际油市：沙特阿美下调6月出售给亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月21日当周 4月21日(一) 暂无重要经济数据公布。 4月22日(二) 暂无重要经济数据公布。 4月23日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.8% (较上年同期) +3.2% +2.7% 央行CPI加权中值(较前季) +0.7% +0.9% (较上年同期) +2.9% +2.6% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.7% +0.9% (较上年同期) +2.9% +2.6% 2100 新西兰央行利率决议 -- 3.0% 2.75% 4月24日(四) 暂无重要经济数据公布。 4月25日(五) 暂无重要经济数据公布。 4月28日当周 4月28日(一) 2245 新西兰进口(新西兰元) 3月 -- 37.4 出口(新西兰元) -- 46.5 新西兰贸易收支(新西兰元) 3月 -- 顺差8.18 贸易收支(新西兰元) 截至3月的一年 -- 顺差6.5 (完)
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。