日本政治：首相安倍晋三向靖国神社供奉祭品，但本人不会前去参拜--NHK

亚洲橡胶：5月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透东京4月21日 - 日本放送协会(NHK)周一报导称，日本首相安倍晋三向靖国神社供奉祭品，但本人不会前去参拜。(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月1日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 04/27/2017 04/20/2017 04/20/2017 04/28/20 16 初值 修正值 前值 小麦 574,588 632,049 612,536 355,879 燕麦 0 200 200 0 大麦 2,515 72 72 0 玉米 1,093,729 1,464,383 1,453,506 1,170,325 高粱 115,323 36,265 36,265 156,489 大豆 521,218
美国商务部周一公布，美国3月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.2%。美国3月个人所得较前月增加0.2%(预估 为增加0.3%)。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国4月制造业指数降至12月来最低水准54.8，低于预估的56.5，3月为 57.2。 美国商务部公布，3月建筑支出较前月下降0.2%， 至1.218万亿美元，预估为增长0.4%。2月建筑支出修正后为上 升1.8%，前 值为增长0.8%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%)