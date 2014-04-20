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货币新闻 | 2014年 4月 21日 星期一 07:16 BJT

日本政治：首相安倍晋三向靖国神社供奉祭品，但本人不会前去参拜--NHK

路透东京4月21日 - 日本放送协会(NHK)周一报导称，日本首相安倍晋三向靖国神社供奉祭品，但本人不会前去参拜。(完)
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