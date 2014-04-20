北京车展：通用汽车将在华投资120亿美元并建新厂，力抗大众等对手

国际油市：沙特阿美下调6月出售给亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。
**西部城市**
中国汽车市场今年料将扩张8-10%，较2013年的速度略有放慢。去年中国汽车销量为2,198万辆，较前年大增13.9%。
中国小型城市的汽车密度较低，带来了有利可图的成长空间。
大众汽车执行长Martin Winterkorn称，该公司希望能实现两位数的市场增长，将集团销量从2013年的327万辆提高至逾350万辆的纪录高位。该公司去年在中国西部城市成都和乌鲁木齐开设了工厂。
大众汽车去年将通用汽车 挤下了中国市场最大外资品牌销量的宝座，并希望借助大举支出巩固其领先地位。
该公司在中国的两家合资企业--一汽大众和上海大众计划在2018年之前支出182亿欧元用于推出新车型、革新技术和建立新厂。该公司已誓言在2018年夺取全球汽车销量的桂冠。
通用将在中国武汉、重庆、金桥和沈阳建设五家新厂，其中四家将是汽车装配厂，还有一家为建立在沈阳的发动机厂。
公司高层表示，金桥厂将生产旗舰凯迪拉克(Cadillac)轿车。通用计划到2015年在中国的销量达到10万辆，去年为5万辆。
“凯迪拉克的成长系于新产品的推出。我们推出了XTS，从而达到了5万部的销量。今年我们将推出另一项重要车型，明年还将推出一个新车型，”通用汽车的钱惠康称。(完)
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。