北京车展：通用汽车将在华投资120亿美元并建新厂，力抗大众等对手

**西部城市**

中国汽车市场今年料将扩张8-10%，较2013年的速度略有放慢。去年中国汽车销量为2,198万辆，较前年大增13.9%。

中国小型城市的汽车密度较低，带来了有利可图的成长空间。

大众汽车执行长Martin Winterkorn称，该公司希望能实现两位数的市场增长，将集团销量从2013年的327万辆提高至逾350万辆的纪录高位。该公司去年在中国西部城市成都和乌鲁木齐开设了工厂。

大众汽车去年将通用汽车 挤下了中国市场最大外资品牌销量的宝座，并希望借助大举支出巩固其领先地位。

该公司在中国的两家合资企业--一汽大众和上海大众计划在2018年之前支出182亿欧元用于推出新车型、革新技术和建立新厂。该公司已誓言在2018年夺取全球汽车销量的桂冠。

通用将在中国武汉、重庆、金桥和沈阳建设五家新厂，其中四家将是汽车装配厂，还有一家为建立在沈阳的发动机厂。

公司高层表示，金桥厂将生产旗舰凯迪拉克(Cadillac)轿车。通用计划到2015年在中国的销量达到10万辆，去年为5万辆。