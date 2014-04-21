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亚洲 | 2014年 4月 21日 星期一 08:18 BJT

韩国沉船事故学生乘客所在学校副校长上吊自杀

(本文由路透中文网编译提供)

路透韩国珍岛4月18日 - 韩国沉船事故中的学生乘客所在学校的副校长上吊自杀，地点在临时安置乘客及乘客家属的体育馆外。

警方称，现年52岁的Kang Min-gyu周四以来一直失踪，似乎是在体育馆外的一棵树上用皮带上吊自杀。

这艘韩国客轮上有475名乘客和船员，其中约340人来自京畿道安山市檀元高中。约250名师生失踪。（完）
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