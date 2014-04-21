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债券 | 2014年 4月 21日 星期一 08:03 BJT

意大利经济：经济部长称2014年增长率可能高于0.8%--报纸

路透罗马4月20日 - 意大利经济部长帕多安在周日发表的访问中称，相信2014年经济增长率将高于0.8%，但他不能说会高出多少。

在接受晚邮报访问时，他被问及经济增速会否超过本月稍早估计的0.8%。早前政府公布了经济和金融文件，包含未来几年的经济成长新目标，这项预估亦在其中。

“我的确认为可以超越，即便无法估计幅度有多大，”报导援引他的话称。

意大利2012年和2013年经济萎缩，去年最后三个月出现逾两年来首度按季增长。

路透本月稍早访问的20名分析师预期，2014年国内生产总值(GDP)料仅增长0.6%。

帕多安还认为，政府决定下月起面向低收入人群实施每月减税约80欧元的政策若要产生效果，这项措施应是永久性的。

他说，“如果不是永久性的，将无法令人信服，剩下的税金也就不会用于消费。”(完)

(编译 王翔琼；审校 徐文焰)
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