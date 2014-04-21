意大利经济：经济部长称2014年增长率可能高于0.8%--报纸

更正-更新版 1-《全球汇市》美元上扬，此前美联储暗示可能在6月加息

(更正：因译文有误，内文第六段应为欧元兑美元“稍早高见1.0936美元”，非“之后回升 至1. 0936美元”) * 美联储在政策声明中称首季经济成长疲弱是暂时性的 * 美元兑日圆触及逾六周高位 * 欧元兑美元跌穿1.09美元。 路透纽约5月3日 - 美元周三普涨，兑日圆触及逾六周高位，此前美国联邦储备理事会( 美联储/FED)暗示仍在今年再升息两次的正轨上。 美联储维持利率不变，在结束两日货币政策会议后发布的声明中淡化了首季经济成长疲 弱的影响，并强调就业市场强劲，暗示美联储可能早至6月就再度收紧货币政策。 联储还表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀不断向美联储的目标水准 回升。 美元兑日圆 一度大涨0.7%，触及3月21日来最高的112.69日圆，因美联储声明强 化了6月升息及下半年再加息一次的预期。 “看来很有可能在6月加息，”Brown Brothers Harriman新兴市场货币策略部门全球主 管Win Thin表示。