意大利经济：经济部长称2014年增长率可能高于0.8%--报纸

中国保险：一季度保险业资产较年初增7%，资金运用平均收益率1.33%--保监会
路透上海5月4日 - 中国保监会周三公布的数据显示，今年一季度，全行业保险业资产总量16.18万亿元人民币，较年初增长7.04%。保险公司资金运用收益1,856.28亿元，同比增加470.81亿元，增长33.98%；资金运用平均收益率1.33%，同比上升0.13个百分点。
路透罗马4月20日 - 意大利经济部长帕多安在周日发表的访问中称，相信2014年经济增长率将高于0.8%，但他不能说会高出多少。
在接受晚邮报访问时，他被问及经济增速会否超过本月稍早估计的0.8%。早前政府公布了经济和金融文件，包含未来几年的经济成长新目标，这项预估亦在其中。
“我的确认为可以超越，即便无法估计幅度有多大，”报导援引他的话称。
意大利2012年和2013年经济萎缩，去年最后三个月出现逾两年来首度按季增长。
路透本月稍早访问的20名分析师预期，2014年国内生产总值(GDP)料仅增长0.6%。
帕多安还认为，政府决定下月起面向低收入人群实施每月减税约80欧元的政策若要产生效果，这项措施应是永久性的。
他说，“如果不是永久性的，将无法令人信服，剩下的税金也就不会用于消费。”(完)
(编译 王翔琼；审校 徐文焰)
路透上海5月4日 - 中国保监会周三公布的数据显示，今年一季度，全行业保险业资产总量16.18万亿元人民币，较年初增长7.04%。保险公司资金运用收益1,856.28亿元，同比增加470.81亿元，增长33.98%；资金运用平均收益率1.33%，同比上升0.13个百分点。
* 招标品种：国开行1/3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿；3年：70亿元；5年：50亿元；10年：120亿 * 招标时间：1/3/5年：5月4日14:30-15:30；10年：5月4日14:30-16:10 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.65%-3.72%；4.00%-4.05%；4.16%-4.25%；4.17%-4.22% * 预测均值：3.68%；4.02%；4.20%；4.19% 路透上海5月3日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一、三、五和10年四期 债。路透调查显示，近日现券二级震荡偏弱，而今日一级国债和农发债短端需求偏弱，虽然 午后资金面紧张势头略缓，但可持续性仍不确定，预计明日国开债整体需求一般，收益率预 测均值分别落在3.68%、4.02%、4.20%和4.19%。 北京一券商交易员表示，国开新债整体估计需求比较一般，“最近短端的不太乐观， 感觉国开一年的有点悬，还得看看明天资金面状况。”
(更正：因译文有误，内文第六段应为欧元兑美元“稍早高见1.0936美元”，非“之后回升 至1. 0936美元”) * 美联储在政策声明中称首季经济成长疲弱是暂时性的 * 美元兑日圆触及逾六周高位 * 欧元兑美元跌穿1.09美元。 路透纽约5月3日 - 美元周三普涨，兑日圆触及逾六周高位，此前美国联邦储备理事会( 美联储/FED)暗示仍在今年再升息两次的正轨上。 美联储维持利率不变，在结束两日货币政策会议后发布的声明中淡化了首季经济成长疲 弱的影响，并强调就业市场强劲，暗示美联储可能早至6月就再度收紧货币政策。 联储还表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀不断向美联储的目标水准 回升。 美元兑日圆 一度大涨0.7%，触及3月21日来最高的112.69日圆，因美联储声明强 化了6月升息及下半年再加息一次的预期。 “看来很有可能在6月加息，”Brown Brothers Harriman新兴市场货币策略部门全球主 管Win Thin表示。