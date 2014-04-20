版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 21日 星期一 07:59 BJT

金砖国家：4月18日股汇市收盘纵览

路透4月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月18日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.26%，报1,011.87点。

中国股市：沪综指收盘微跌，刺激政策预期落空致大盘窄幅整理

中国汇市：人民币即期跟随中间价方向收贬，短期料持续横向整理

香港股市：休市

============================================================================

拉美股汇市：巴西金融市场休市

============================================================================

南非汇股市： 因假期而休市

============================================================================

印度股汇市： 因假期而休市

============================================================================

俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 上涨1.77%收报651.88点。指标RTS指数 涨2.35%，报1,200.220点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.42%，至35.6105卢布；卢布兑欧元 跌0.24%，至49.2300卢布。(完) (整理 戴素萍 审校 许娜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐