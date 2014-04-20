金砖国家：4月18日股汇市收盘纵览

国际油市：沙特阿美下调6月出售给亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。
路透4月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月18日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高0.26%，报1,011.87点。
中国股市：沪综指收盘微跌，刺激政策预期落空致大盘窄幅整理
中国汇市：人民币即期跟随中间价方向收贬，短期料持续横向整理
香港股市：休市
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拉美股汇市：巴西金融市场休市
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南非汇股市： 因假期而休市
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印度股汇市： 因假期而休市
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 上涨1.77%收报651.88点。指标RTS指数 涨2.35%，报1,200.220点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.42%，至35.6105卢布；卢布兑欧元 跌0.24%，至49.2300卢布。(完) (整理 戴素萍 审校 许娜)
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。