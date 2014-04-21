《全球汇市》美元兑日圆盘初触及两周半高点，市场仍关注乌克兰情势

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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周日凌晨时分在乌克兰亲俄分离主义分子控制的斯拉夫扬斯克附近爆发的枪战中，至少有三人被打死，进一步动摇了本来已经脆弱不堪的日内瓦协议。
欧元兑日圆 上涨约0.2%至141.67日圆，升向上周三触及的两周高位141.77。
欧元兑美元 持稳于1.3813美元，不过仍远低于4月11日达到的三周半高位1.3906。
欧元上个月触及1.40美元附近的两年半高点，促使欧洲央行官员表示担心，欧元走强可能损及欧元区刚刚冒头的经济复苏。
未来一周，美国周二将发布的房屋数据或将证实，3月开始春季售楼季开局迟缓。美国商务部周三可能公布新屋销售情况没有什么变化，不过周四出炉的耐久财订单料增长2.0%，核心资本财订单可能增加1.5%。
虽然美国货币政策前景仍是决定美元走向的关键，不过美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员将从周二开始暂不发表任何评论，因为美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于4月29-30日开会，在此之前联储官员不得公开发表言论。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3812 1.3813 -0.01 +0.49 1.3745
美元/日圆 102.53 102.39 +0.14 -2.63 105.30
欧元/日圆 141.64 141.43 +0.15 -2.14 144.73
美元/瑞郎 0.8831 0.8829 +0.02 -1.09 0.8928
英镑/美元 1.6785 1.6805 -0.12 +1.38 1.6556
美元/加元 1.1019 1.1014 +0.05 +3.76 1.0620
澳元/美元 0.9327 0.9328 -0.01 +4.64 0.8913
新西兰元/美元 0.8582 0.8583 -0.01 +4.58 0.8206
澳元/日圆 95.650 95.500 +0.16 +1.92 93.850
新西兰元/日圆 88.030 87.880 +0.17 +1.87 86.410
英镑/日圆 172.11 172.07 +0.02 -1.27 174.33
澳元/新西兰元 1.0863 1.0849 +0.13 +0.14 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中/许娜/徐文焰；审校 石冠兰/张荻/李爽)
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路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周欧元净空仓增至3月中旬以来最高，因投机客静候周末的法国总统大选投票结果。 法国总统大选第一轮投票在周日拉开帷幕，民调显示独立的中间派候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞可能将出现进入第二轮投票。 数据显示，截至4月18日当周，欧元净空仓从18,956口增至21,649口。 “我们对大选的基本预期是，将出现一个利好欧元的结果，马克龙和勒庞将进入最终的对决，”瑞银旗下财富管理研究部门的策略师Thomas Flury称。 “不过，我们指出，出现利空欧元结果的机率已经上升，”他并称。但Flury认为，市场对欧元兑美元可能的下跌做好了充分对冲，一如最近几个季度一样。 与此同时，投机客连续第二周增加美元看多押注。 美元净多仓总计153.4亿美元，高于前一周的150.4亿美元。 在消费者支出、通胀和制造业数据疲弱的情况下，美元兑日圆本周持稳，但兑欧洲货币走势挣扎。
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。