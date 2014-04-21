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亚洲 | 2014年 4月 21日 星期一 08:23 BJT

《全球汇市》美元兑日圆盘初触及两周半高点，市场仍关注乌克兰情势

周日凌晨时分在乌克兰亲俄分离主义分子控制的斯拉夫扬斯克附近爆发的枪战中，至少有三人被打死，进一步动摇了本来已经脆弱不堪的日内瓦协议。

欧元兑日圆 上涨约0.2%至141.67日圆，升向上周三触及的两周高位141.77。

欧元兑美元 持稳于1.3813美元，不过仍远低于4月11日达到的三周半高位1.3906。

欧元上个月触及1.40美元附近的两年半高点，促使欧洲央行官员表示担心，欧元走强可能损及欧元区刚刚冒头的经济复苏。

未来一周，美国周二将发布的房屋数据或将证实，3月开始春季售楼季开局迟缓。美国商务部周三可能公布新屋销售情况没有什么变化，不过周四出炉的耐久财订单料增长2.0%，核心资本财订单可能增加1.5%。

虽然美国货币政策前景仍是决定美元走向的关键，不过美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员将从周二开始暂不发表任何评论，因为美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于4月29-30日开会，在此之前联储官员不得公开发表言论。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3812 1.3813 -0.01 +0.49 1.3745

美元/日圆 102.53 102.39 +0.14 -2.63 105.30

欧元/日圆 141.64 141.43 +0.15 -2.14 144.73

美元/瑞郎 0.8831 0.8829 +0.02 -1.09 0.8928

英镑/美元 1.6785 1.6805 -0.12 +1.38 1.6556

美元/加元 1.1019 1.1014 +0.05 +3.76 1.0620

澳元/美元 0.9327 0.9328 -0.01 +4.64 0.8913

新西兰元/美元 0.8582 0.8583 -0.01 +4.58 0.8206

澳元/日圆 95.650 95.500 +0.16 +1.92 93.850

新西兰元/日圆 88.030 87.880 +0.17 +1.87 86.410

英镑/日圆 172.11 172.07 +0.02 -1.27 174.33

澳元/新西兰元 1.0863 1.0849 +0.13 +0.14 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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