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亚洲 | 2014年 4月 21日 星期一 08:20 BJT

《中国报摘》--中国证券报4月21日

* 头版头条:

--中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开新一届国家能源委员会首次会议，当前要开工一批重大项目，适时在东部沿海地区启动新的核电重点项目。

* 其他:

--据悉，新疆自治区发改委牵头，初步提出了丝绸之路规划草稿，明确提出把新疆打造成中国能源资源陆上大通道及战略基地的目标。

--针对此前中国人寿股份尝试为首批对外委托资产招募管理人，拟拿出200亿元人民币投资中国股票市场的消息，记者获悉其遴选首批对外委托资产管理人工作的最终结果仍未正式公布。

--国家发改委主任徐绍史近日表示，当前和今后一个时期，在健全城镇住房制度方面，将努力构建房地产市场调控长效机制；还将从“中国社会主义初级阶段”这个最基本的事实出发，有序推进农业转移人口市民化。

--2014年基金一季报相继披露，一季度可比基金总体上股票持仓比例为79.25%，其中增持最多的是信息技术行业，增持比例为27%；减持最多的则是制造业，减持比例为10.59%。

--中国国旅2013年报显示，公司实现归属于母公司所有者净利润12.95亿元，同比增长28.73%。公司拟每10股派发现金红利4元(含税)。

--上海股交中心日前推出基金份额报价交互平台--私募股权投资基金份额报价系统，为有限合伙制的私募股权投资基金提供包括私募股权投资基金份额信息登记、交收服务和过户信息登记等多方位服务。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吴芳; 审校 杨淑祯)
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