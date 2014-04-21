《新兴市场重要经济事件预告》--4月21日-4月28日

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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(除特别说明外，均为GMT时间)
4月21日(一)
首尔--韩国央行总裁李柱烈在议会回答议员关于央行政策的提问(0100)。
4月22日(二)
马尼拉--亚洲开发银行发布亚洲经济一体化观察报告(Asian Economic Integration Monitor)，对亚洲区域性经济合作与一体化进行半年度评估。
4月23日(三)
利马--太平洋联盟(Pacific Alliance)四国财长举行会议，讨论协调经济和贸易政策。
曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。
4月24日(四)
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议。
开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。
4月25日(五)
墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明。
莫斯科--俄罗斯央行召开议息会议(1000)。
4月28日(一)
首尔--韩国央行总裁李柱烈将在韩国金融研究院(Korea Institute of Finance)和韩国经济协会(Korean Economic Association)举行的研讨会上发表讲话。该研讨会将讨论美国缩减刺激举措以及韩国未来货币政策方向等问题(0435)。
耶路撒冷--以色列央行公布利率决定。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 徐文焰)
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路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周欧元净空仓增至3月中旬以来最高，因投机客静候周末的法国总统大选投票结果。 法国总统大选第一轮投票在周日拉开帷幕，民调显示独立的中间派候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞可能将出现进入第二轮投票。 数据显示，截至4月18日当周，欧元净空仓从18,956口增至21,649口。 “我们对大选的基本预期是，将出现一个利好欧元的结果，马克龙和勒庞将进入最终的对决，”瑞银旗下财富管理研究部门的策略师Thomas Flury称。 “不过，我们指出，出现利空欧元结果的机率已经上升，”他并称。但Flury认为，市场对欧元兑美元可能的下跌做好了充分对冲，一如最近几个季度一样。 与此同时，投机客连续第二周增加美元看多押注。 美元净多仓总计153.4亿美元，高于前一周的150.4亿美元。 在消费者支出、通胀和制造业数据疲弱的情况下，美元兑日圆本周持稳，但兑欧洲货币走势挣扎。
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。