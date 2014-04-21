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亚洲 | 2014年 4月 21日 星期一 08:26 BJT

中国个股：长江证券公布高转增方案，马云入股传言不攻自破

路透上海4月21日 - 上周四中午临时停牌的长江证券股份有限公司 周一公布年报及高比例转增方案，公司坦言当时股票停牌原因就是为防止高转增这个内幕信息导致二级市场波动，这使得上周四纷传的阿里巴巴集团董事局主席马云正洽商入股长江证券说法不攻自破。

长江证券2013年分配预案为每10股派发现金红利2.5元人民币，并每10股转增10股。公司还拟发行不超过50亿元的公司债，期限不超过10年，募集资金用于补充公司营运资金。

公告称，公司因讨论关于2013年度的利润分配预案中涉及现金分红和资本公积金高比例转增股本的方案，为避免内幕信息泄露导致公司二级市场股价异动，同时保护投资者权益，公司于4月17日中午申请了临时停牌。

上周四长江证券临时停牌后，市场纷传马云将入股长江证券，这使得长江证券的股东海欣股份 、锦江股份 股票当天尾盘大幅拉升。

据公司年报，去年长江证券实现净利10.06亿元，同比增长47%。

长江证券股票今日将恢复交易，该股上周四早盘收报8.74元人民币，涨1.86%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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