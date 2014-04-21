中国个股：长江证券公布高转增方案，马云入股传言不攻自破

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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路透上海4月21日 - 上周四中午临时停牌的长江证券股份有限公司 周一公布年报及高比例转增方案，公司坦言当时股票停牌原因就是为防止高转增这个内幕信息导致二级市场波动，这使得上周四纷传的阿里巴巴集团董事局主席马云正洽商入股长江证券说法不攻自破。
长江证券2013年分配预案为每10股派发现金红利2.5元人民币，并每10股转增10股。公司还拟发行不超过50亿元的公司债，期限不超过10年，募集资金用于补充公司营运资金。
公告称，公司因讨论关于2013年度的利润分配预案中涉及现金分红和资本公积金高比例转增股本的方案，为避免内幕信息泄露导致公司二级市场股价异动，同时保护投资者权益，公司于4月17日中午申请了临时停牌。
上周四长江证券临时停牌后，市场纷传马云将入股长江证券，这使得长江证券的股东海欣股份 、锦江股份 股票当天尾盘大幅拉升。
据公司年报，去年长江证券实现净利10.06亿元，同比增长47%。
长江证券股票今日将恢复交易，该股上周四早盘收报8.74元人民币，涨1.86%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周欧元净空仓增至3月中旬以来最高，因投机客静候周末的法国总统大选投票结果。 法国总统大选第一轮投票在周日拉开帷幕，民调显示独立的中间派候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞可能将出现进入第二轮投票。 数据显示，截至4月18日当周，欧元净空仓从18,956口增至21,649口。 “我们对大选的基本预期是，将出现一个利好欧元的结果，马克龙和勒庞将进入最终的对决，”瑞银旗下财富管理研究部门的策略师Thomas Flury称。 “不过，我们指出，出现利空欧元结果的机率已经上升，”他并称。但Flury认为，市场对欧元兑美元可能的下跌做好了充分对冲，一如最近几个季度一样。 与此同时，投机客连续第二周增加美元看多押注。 美元净多仓总计153.4亿美元，高于前一周的150.4亿美元。 在消费者支出、通胀和制造业数据疲弱的情况下，美元兑日圆本周持稳，但兑欧洲货币走势挣扎。
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。