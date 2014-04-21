《全球重要经济事件一览表》--4月21日-4月28日

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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(除特别说明外，均为GMT时间)
4月21日(一)
暂无重要经济事件。
4月22日(二)
加拿大多伦多--美联储前任主席贝南克将发表演讲，题为“美联储八年的危机管理以及未来的道路”(1545)。
4月23日(三)
伦敦--英国央行将公布4月货币政策委员会(MPC)会议记录(0830)。
赫尔辛基--芬兰总理卡泰宁、财政部长乌尔皮莱宁和芬兰人党领袖Timo Soini将参与选举辩论(1300)。
日本京都--日本央行副总裁中曾宏在国际存款保险机构协会上发表讲话(0025)。
塔林--爱沙尼亚央行将举行金融稳定新闻发布会。
4月24日(四)
荷兰阿姆斯特丹--欧洲央行总裁德拉吉在荷兰央行举办的“荷兰央行200年：央行的未来20年”会议中发表主题演讲(0900)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布4月货币政策会议记录(0730)。
马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在西班牙纳瓦拉大学举办的银行业联盟会议上讲话(1615)。
加拿大萨斯卡通(SASKATOON)--加拿大央行总裁波洛兹对萨斯喀彻温(Saskatchewan)贸易出口促进联合会发表讲话(1845)。
惠灵顿--新西兰央行宣布官方现金利率(OCR)。
4月25日(五)
伯尔尼--瑞士央行总裁乔丹和官员Jean Studer在该央行股东大会上发表讲话(0800)。
阿姆斯特丹-- 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳在荷兰央行成立200周年纪念日会议上发表讲话(1330)。
加拿大卡尔加里--加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)在加拿大经济俱乐部卡尔加里分会发表讲话(1400)。
4月28日(一)
巴黎--法国央行总裁诺亚举行记者会，主题为“经济与货币政策的代价--法国和欧元区的形势”(0800)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张荻)
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路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周欧元净空仓增至3月中旬以来最高，因投机客静候周末的法国总统大选投票结果。 法国总统大选第一轮投票在周日拉开帷幕，民调显示独立的中间派候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞可能将出现进入第二轮投票。 数据显示，截至4月18日当周，欧元净空仓从18,956口增至21,649口。 “我们对大选的基本预期是，将出现一个利好欧元的结果，马克龙和勒庞将进入最终的对决，”瑞银旗下财富管理研究部门的策略师Thomas Flury称。 “不过，我们指出，出现利空欧元结果的机率已经上升，”他并称。但Flury认为，市场对欧元兑美元可能的下跌做好了充分对冲，一如最近几个季度一样。 与此同时，投机客连续第二周增加美元看多押注。 美元净多仓总计153.4亿美元，高于前一周的150.4亿美元。 在消费者支出、通胀和制造业数据疲弱的情况下，美元兑日圆本周持稳，但兑欧洲货币走势挣扎。
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。