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亚洲 | 2014年 4月 21日 星期一 08:26 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月21日

*工商时报：

-- 保单养老最快上半年放行。金管会近日回覆寿险公会建议，指〞保单活化〞转换项目应可扩大，即准许旧保单可以保单转换方式，从业者建议的即期年金、医疗险，再增加递延年金及长看险保单，共计四种，保户可用早期的终身寿险保单进行转换，将遗产转为〞活着时就用得到的资产〞。

--金管会最快今(21)日核准中信金控 并购台湾人寿 案。据了解，金管会主委曾铭宗已紧急召开会议，今天上午就会与银行局、保险局就法规面等讨论是否有疑义，若无意外，下午业务会报即确定核准中信金并台寿保，以期双方可在6月底前顺利完成换股。

--人民币走贬，让台塑 集团大举调整近百亿台币的联贷部位。金融圈人士透露，台湾银行拿下台塑集团的福欣钢厂扩建联贷案后，近来已火速展开联贷筹组，但因近来人民币走贬，台塑集团决定大举调整合计近百亿台币的人民币、美元双元联贷案币别部位，引起金融圈高度瞩目。

*经济日报：

--行政院长江宜桦昨天指出，将在任内努力让大都会房价所得比降到十倍以下，让青年与大众住得起房。他明确宣示，要逼手上多房却用来等待升值的人，把房子释出来，增加市场供给。

--打囤房，立委也要助阵。立法院财政委员会周三将召开审查会，立委提案对非自用住宅加课〞囤房税〞，包括非自住房屋税率从1.2%调高至3.6%；或对持有逾一屋的多屋族，增加其房屋税负一到二倍。

--中国银行 董事长田国立表示，台湾具备资金来源足、市场需求旺、政策力度大、开办机构多、清算安排通等五大优势，只要能妥善处理〞人和〞问题，搭上人民币国际化的趋势车，发展人民币离岸中心，未来肯定非常有潜力。

--经济部打造生技火箭，旗下生技中心(简称DCB)将启动分割、扩充、创新三计画，除了分割〞生物药检验中心〞，引入业界资源共同经营，并携手工研院推动〞五年抗体新药开发计画〞，带入百亿台币产值，同时发起〞百位顶尖生技博士创新计画〞，充实生技产研能量。

--晶圆代工龙头台积电 扩大半导体高阶封测布局，目标三年内封测相关营收挤进台湾前三大，杠上封测双雄日月光 与矽品 ，为全球封测产业投下一颗震撼弹。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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