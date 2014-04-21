《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月21日

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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*工商时报：
-- 保单养老最快上半年放行。金管会近日回覆寿险公会建议，指〞保单活化〞转换项目应可扩大，即准许旧保单可以保单转换方式，从业者建议的即期年金、医疗险，再增加递延年金及长看险保单，共计四种，保户可用早期的终身寿险保单进行转换，将遗产转为〞活着时就用得到的资产〞。
--金管会最快今(21)日核准中信金控 并购台湾人寿 案。据了解，金管会主委曾铭宗已紧急召开会议，今天上午就会与银行局、保险局就法规面等讨论是否有疑义，若无意外，下午业务会报即确定核准中信金并台寿保，以期双方可在6月底前顺利完成换股。
--人民币走贬，让台塑 集团大举调整近百亿台币的联贷部位。金融圈人士透露，台湾银行拿下台塑集团的福欣钢厂扩建联贷案后，近来已火速展开联贷筹组，但因近来人民币走贬，台塑集团决定大举调整合计近百亿台币的人民币、美元双元联贷案币别部位，引起金融圈高度瞩目。
*经济日报：
--行政院长江宜桦昨天指出，将在任内努力让大都会房价所得比降到十倍以下，让青年与大众住得起房。他明确宣示，要逼手上多房却用来等待升值的人，把房子释出来，增加市场供给。
--打囤房，立委也要助阵。立法院财政委员会周三将召开审查会，立委提案对非自用住宅加课〞囤房税〞，包括非自住房屋税率从1.2%调高至3.6%；或对持有逾一屋的多屋族，增加其房屋税负一到二倍。
--中国银行 董事长田国立表示，台湾具备资金来源足、市场需求旺、政策力度大、开办机构多、清算安排通等五大优势，只要能妥善处理〞人和〞问题，搭上人民币国际化的趋势车，发展人民币离岸中心，未来肯定非常有潜力。
--经济部打造生技火箭，旗下生技中心(简称DCB)将启动分割、扩充、创新三计画，除了分割〞生物药检验中心〞，引入业界资源共同经营，并携手工研院推动〞五年抗体新药开发计画〞，带入百亿台币产值，同时发起〞百位顶尖生技博士创新计画〞，充实生技产研能量。
--晶圆代工龙头台积电 扩大半导体高阶封测布局，目标三年内封测相关营收挤进台湾前三大，杠上封测双雄日月光 与矽品 ，为全球封测产业投下一颗震撼弹。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周欧元净空仓增至3月中旬以来最高，因投机客静候周末的法国总统大选投票结果。 法国总统大选第一轮投票在周日拉开帷幕，民调显示独立的中间派候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞可能将出现进入第二轮投票。 数据显示，截至4月18日当周，欧元净空仓从18,956口增至21,649口。 “我们对大选的基本预期是，将出现一个利好欧元的结果，马克龙和勒庞将进入最终的对决，”瑞银旗下财富管理研究部门的策略师Thomas Flury称。 “不过，我们指出，出现利空欧元结果的机率已经上升，”他并称。但Flury认为，市场对欧元兑美元可能的下跌做好了充分对冲，一如最近几个季度一样。 与此同时，投机客连续第二周增加美元看多押注。 美元净多仓总计153.4亿美元，高于前一周的150.4亿美元。 在消费者支出、通胀和制造业数据疲弱的情况下，美元兑日圆本周持稳，但兑欧洲货币走势挣扎。
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。