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亚洲 | 2014年 4月 21日 星期一 08:31 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆外主要货币开盘在周五交投区间内

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* 美元兑韩元和马币(林吉特)在周五窄幅交投区间内

* 美元/韩元可能在周五在岸交投区间1,035.8/1,040

* 美元/马币开盘报3.2390，或交投于3.2380/3.2450

* 纽约市场无本金交割远期外汇(NDF)交投非常淡静，汇率几无变化

(完)

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