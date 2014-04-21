《台湾重要政经日程》--4月21日

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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===================今日重要政经消息=============================
4/21(一)
--10:00 总统马英九主持4月总统府月会。
--14:30 立法院内政委员会讨论内政委员会〞海峡两岸服务贸易协议调阅专案小组〞运作要点草案。
--16:00 经济部公布3月外销订单，2月为年增5.7%。
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4/22(二)
--12:30 央行代财政部标售20年期103甲7期公债，预计金额350亿台币。
--08:30 主计总处公布3月季调失业率，2月为4.05%。
4/23(三) *--09:30 工研院2014年制造业第二季景气展望记者会。
--16:00 经济部公布3月工业生产指数，2月为年增7.0%。
4/25(五)
--16:10 台湾央行公布3月M2年增率，2月为年增5.61%。
4/30(三)
--友达 公布第一季财报。
--联电 公布第一季财报及电话会议。
5/1(四)
--劳动节金融市场休市一日。
5/5(一)
--16:10 央行公布4月底外汇存底，3月底为4,191.99亿美元。
5/6(二)
--08:30 主计总处公布4月消费者物价指数，3月年增1.61%。
5/7(三)
--16:00 财政部公布4月出口/进口数据，3月出口年增2.0%。
5/8(四)
--12:30 央行代财政部标售财103-6期国库券，金额预定300亿台币，28天期。
5/9(五)
--12:30 央行代财政部标售103甲6期公债，年期为10年，金额预定300亿台币。
5/20(二)
--16:10 台湾央行公布第一季经常帐/国际收支。去年第四季经常帐顺差171.4亿美元。
5/23(二)
--12:30 央行代财政部标售103甲8期公债，年期为30年，金额预定300亿台币。
6/2(一)
--端午节休市一日。
6/13(五)
--12:30 央行代财政部标售增额发行103甲6期公债，金额预定400亿台币，该公债天期为10年期。
6/24(二)
--12:30 央行代财政部标售103甲9期公债，金额预定350亿台币，该公债天期为五年期。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周欧元净空仓增至3月中旬以来最高，因投机客静候周末的法国总统大选投票结果。 法国总统大选第一轮投票在周日拉开帷幕，民调显示独立的中间派候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞可能将出现进入第二轮投票。 数据显示，截至4月18日当周，欧元净空仓从18,956口增至21,649口。 “我们对大选的基本预期是，将出现一个利好欧元的结果，马克龙和勒庞将进入最终的对决，”瑞银旗下财富管理研究部门的策略师Thomas Flury称。 “不过，我们指出，出现利空欧元结果的机率已经上升，”他并称。但Flury认为，市场对欧元兑美元可能的下跌做好了充分对冲，一如最近几个季度一样。 与此同时，投机客连续第二周增加美元看多押注。 美元净多仓总计153.4亿美元，高于前一周的150.4亿美元。 在消费者支出、通胀和制造业数据疲弱的情况下，美元兑日圆本周持稳，但兑欧洲货币走势挣扎。
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。