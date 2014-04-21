基金产业：美国基金就西方制裁俄罗斯带来的风险提出警告

路透波士顿4月20日 - 美国基金经理人本月就当前或未来西方对俄罗斯祭出制裁可能给股东带来的风险提出警告，凸显出乌克兰动荡给新兴市场投资人带来的风险。

自4月4日以来提交证交所的文件显示出基金可能面临的问题，包括1.246亿美元的ING俄罗斯基金 、8.411亿美元的SSgA新兴市场基金 、以及贝莱德 提供的数档iShares上市交易基金(ETF)。

例如，SSgA新兴市场基金4月4日提交的文件指出，当前或未来由美国或欧盟发起的制裁，可能造成俄罗斯货币贬值、俄罗斯信用评等遭调降、以及俄罗斯股票价值和流动性下滑。制裁也可能导致俄罗斯证券冻结。

ING俄罗斯基金在4月10日提交的文件中也有类似的警讯，指出若美国对俄罗斯金融服务业、能源或矿业等各个领域的企业祭出经济制裁，在该基金无法出脱证券或确定资产净值的情形下，可能会寻求暂停赎回。

ING俄罗斯基金的美国配销商Voya Financial Inc 公司代表，以及贝莱德均不愿置评。未能联络到SSgA基金母公司道富 的高管就此发表评论。这些基金都只占各公司管理的总资产的一小部分。(完) (编译 王冠中; 审校 石冠兰)