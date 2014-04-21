基金产业：美国基金就西方制裁俄罗斯带来的风险提出警告

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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路透波士顿4月20日 - 美国基金经理人本月就当前或未来西方对俄罗斯祭出制裁可能给股东带来的风险提出警告，凸显出乌克兰动荡给新兴市场投资人带来的风险。
自4月4日以来提交证交所的文件显示出基金可能面临的问题，包括1.246亿美元的ING俄罗斯基金 、8.411亿美元的SSgA新兴市场基金 、以及贝莱德 提供的数档iShares上市交易基金(ETF)。
例如，SSgA新兴市场基金4月4日提交的文件指出，当前或未来由美国或欧盟发起的制裁，可能造成俄罗斯货币贬值、俄罗斯信用评等遭调降、以及俄罗斯股票价值和流动性下滑。制裁也可能导致俄罗斯证券冻结。
ING俄罗斯基金在4月10日提交的文件中也有类似的警讯，指出若美国对俄罗斯金融服务业、能源或矿业等各个领域的企业祭出经济制裁，在该基金无法出脱证券或确定资产净值的情形下，可能会寻求暂停赎回。
ING俄罗斯基金的美国配销商Voya Financial Inc 公司代表，以及贝莱德均不愿置评。未能联络到SSgA基金母公司道富 的高管就此发表评论。这些基金都只占各公司管理的总资产的一小部分。(完) (编译 王冠中; 审校 石冠兰)
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路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周欧元净空仓增至3月中旬以来最高，因投机客静候周末的法国总统大选投票结果。 法国总统大选第一轮投票在周日拉开帷幕，民调显示独立的中间派候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞可能将出现进入第二轮投票。 数据显示，截至4月18日当周，欧元净空仓从18,956口增至21,649口。 “我们对大选的基本预期是，将出现一个利好欧元的结果，马克龙和勒庞将进入最终的对决，”瑞银旗下财富管理研究部门的策略师Thomas Flury称。 “不过，我们指出，出现利空欧元结果的机率已经上升，”他并称。但Flury认为，市场对欧元兑美元可能的下跌做好了充分对冲，一如最近几个季度一样。 与此同时，投机客连续第二周增加美元看多押注。 美元净多仓总计153.4亿美元，高于前一周的150.4亿美元。 在消费者支出、通胀和制造业数据疲弱的情况下，美元兑日圆本周持稳，但兑欧洲货币走势挣扎。
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。