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亚洲 | 2014年 4月 21日 星期一 08:39 BJT

《汇市简讯》美元/日圆上扬，受日本贸易逆差影响

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* 美元测试周五高位102.57，因日本录得创纪录的贸易逆差

* 收在102.49上方(一目均衡云区日线底部)则偏多

* 下一道阻力位在102.73，为4月104.13至101.32跌势的50%回档位

* 日经指数突破14,510-25点的阻力位，下道目标位在14,675(为4月跌势的61.8%回档位)

* 日本出口增幅令人失望，可能引发对上调消费税影响的担忧(完) (编译 李爽 审校 张荻)
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