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亚洲 | 2014年 4月 21日 星期一 08:50 BJT

全球金市：现货金小涨，乌克兰危机刺激避险买盘

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，截至周四其持仓量下降3.29吨至795.14吨。

华尔街日报周五援引未署名消息人士称，全球最大的两家黄金生产商--Barrick Gold 和Newmont Mining 的合并谈判在过去几天破裂。

知情消息人士称，中国已开始允许通过首都北京进口黄金，这将有助于中国以隐秘的方式提高官方储备。中国是全球最大的黄金买家。

南非铂金生产商周四给出新的薪资方案，以结束长达三个月的罢工。此次罢工影响到全球铂金产量的40%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/李爽 审校 张荻)
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