中国经济：新疆将被打造成中国能源资源陆上大通道及战略基地--报载

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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路透北京4月21日 - 中国证券报周一援引新疆自治区发改委的规划称，新疆将被打造成中国能源资源陆上大通道及战略基地。
由新疆自治区发改委牵头提出的丝绸之路规划草稿表示，建议落实差别化产业政策，建设东联西出的能源资源加工基地；扩大原油和天然气进口配额，鼓励和支持各类企业参与境外原油、天然气和非常规油气资源开发利用，提高油气资源在新疆就地加工的数量和深度。
“来新疆将加快‘国家大型油气生产加工和储备基地、大型煤炭煤电煤化工基地、大型风电基地和国家能源资源陆上大通道’建设，形成比较优势明显的能源密集型产业承接转移聚集区和进口资源加工区。”参与方案设计的专家分析。
方案称，力争在“十二五”期间形成5,000万吨原油、1,000亿立方天然气和煤制气以及3,000万千瓦疆电外送通道能力。
该方案提出，加快国家能源资源陆上大通道建设，加快推动中哈石油管线二期工程建设，逐步扩大原油的进口规模。加快西气东输三线、四线、五线、六线等输气通道项目实施，提高中亚天然气进口量。加快中石化“新粤浙”煤制气管线建设，保障新疆煤制气的输送，提高中国对进口中亚油气资源的话语权。
方案指出，加快新疆第十四个大型煤炭基地建设，重点推动现代煤电煤化工产业发展，利用国际国内领先技术，加快煤制天然气、煤制油等煤炭清洁、节能和循环经济示范项目建设。着力打造国家大型油气生产加工基地、国家大型煤炭煤电煤化工基地、国家大型风电基地。 民生证券研究院副院长管清友表示，丝绸之路经济带建设是国家重大的战略布局，事关国防安全、能源安全、边疆安全等重要领域的全局性国家安全问题，具有极大的政治、经济意义。（完） (发稿 李贺; 审校 谢衡/杨淑祯)
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路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周欧元净空仓增至3月中旬以来最高，因投机客静候周末的法国总统大选投票结果。 法国总统大选第一轮投票在周日拉开帷幕，民调显示独立的中间派候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞可能将出现进入第二轮投票。 数据显示，截至4月18日当周，欧元净空仓从18,956口增至21,649口。 “我们对大选的基本预期是，将出现一个利好欧元的结果，马克龙和勒庞将进入最终的对决，”瑞银旗下财富管理研究部门的策略师Thomas Flury称。 “不过，我们指出，出现利空欧元结果的机率已经上升，”他并称。但Flury认为，市场对欧元兑美元可能的下跌做好了充分对冲，一如最近几个季度一样。 与此同时，投机客连续第二周增加美元看多押注。 美元净多仓总计153.4亿美元，高于前一周的150.4亿美元。 在消费者支出、通胀和制造业数据疲弱的情况下，美元兑日圆本周持稳，但兑欧洲货币走势挣扎。
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。