中国钢铁：一季度钢铁业整体亏损23亿元，银行收紧相关贷款--报载

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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路透北京4月21日 - 中国钢铁工业协会副会长王晓齐表示，今年一季度国内钢铁业整体亏损23亿元人民币，其中钢铁主业亏损41亿元。
人民日报周一援引王晓齐在“第十届钢铁产业发展战略会议”上的发言称，今年前两个月钢铁主业亏损47亿元，3月略有好转，但无力扭转大局。2013年国内钢铁业实现利润229亿元，其中投资收益178亿元，钢铁主业盈利51亿元。
“整体亏损意味着钢铁业进入真正的严冬，未来将有一批钢厂陆续退出这个行业。”业内人士表示。 南京钢铁董事长杨思明表示，不少银行收紧对钢铁业的贷款。地方政府因关心大气细颗粒物（PM2.5），对发展钢铁业转为限制，在环保、土地等方面的要求不断提高。
中国钢铁工业协会副会长刘振江此前指出，今年一季度可能是钢铁行业进入新世纪以来效益最差的一季度。
中国最大钢铁企业之一的宝钢股份 高层亦曾表示，基于信贷、环保等方面的压力，未来三年内国内将有一批钢厂退出钢铁行业。
中钢协此前公布的统计数据显示，2月下旬全国预估粗钢日产量208.2万吨，旬环比增长5.9%。这一日产量水平为去年11月下旬以来的新高。 （完） (发稿 李贺; 审校 谢衡/林高丽)
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路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周欧元净空仓增至3月中旬以来最高，因投机客静候周末的法国总统大选投票结果。 法国总统大选第一轮投票在周日拉开帷幕，民调显示独立的中间派候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞可能将出现进入第二轮投票。 数据显示，截至4月18日当周，欧元净空仓从18,956口增至21,649口。 “我们对大选的基本预期是，将出现一个利好欧元的结果，马克龙和勒庞将进入最终的对决，”瑞银旗下财富管理研究部门的策略师Thomas Flury称。 “不过，我们指出，出现利空欧元结果的机率已经上升，”他并称。但Flury认为，市场对欧元兑美元可能的下跌做好了充分对冲，一如最近几个季度一样。 与此同时，投机客连续第二周增加美元看多押注。 美元净多仓总计153.4亿美元，高于前一周的150.4亿美元。 在消费者支出、通胀和制造业数据疲弱的情况下，美元兑日圆本周持稳，但兑欧洲货币走势挣扎。
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。