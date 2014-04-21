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亚洲 | 2014年 4月 21日 星期一 09:22 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月21日

**上海证券报**

--日前，大商所正式启动期货保税交割试点，保税交割试点品种为线型低密度聚乙烯（LLDPE），据介绍，此次试点工作拟分步进行，先期拟在保税仓单首次完成交割后，由卖方直接将保税仓单转为完税仓单，第二步视情况逐步放开保税仓单流转。

--近日举行的“2014创新金融发展交流论坛”上，专家提出，由于目前国内征信体系仍不完善，如果互联网不能在线上风控层面进行革新，那么信贷类的互联网金融模式就不具备生存可能性。业内建议，实行清算、结算分离是解决这个难题的一个办法。

**证券时报**

--茅台集团产权制度改革方案明确茅台集团将在明年启动战略投资者引进，未来择机将子公司分拆上市，三年内将完成产权制度改革。

--欲将美中互利私有化的复星医药 由于遭到第三方狙击，不得不将收购价格由原先的每股19.5美元提升至24美元，按照该价格，复星医药将为此次收购多支付2,988万美元。

--光线传媒董事长王长田在透露，光线传媒3月3日开始停牌是因为涉及一系列文化类公司的收购。

**第一财经日报**

--中国银监会近日再次下发通知，将非标治理的范围扩展至农村中小金融机构，要求农村中小金融机构投资非标资产应按照依法合规、风险可控的原则，与存贷款等自营业务分离，完善业务制度和流程，并要求在2014年年底完成整改。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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