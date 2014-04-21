《中国报摘》--其他报纸重要消息4月21日

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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**上海证券报**
--日前，大商所正式启动期货保税交割试点，保税交割试点品种为线型低密度聚乙烯（LLDPE），据介绍，此次试点工作拟分步进行，先期拟在保税仓单首次完成交割后，由卖方直接将保税仓单转为完税仓单，第二步视情况逐步放开保税仓单流转。
--近日举行的“2014创新金融发展交流论坛”上，专家提出，由于目前国内征信体系仍不完善，如果互联网不能在线上风控层面进行革新，那么信贷类的互联网金融模式就不具备生存可能性。业内建议，实行清算、结算分离是解决这个难题的一个办法。
**证券时报**
--茅台集团产权制度改革方案明确茅台集团将在明年启动战略投资者引进，未来择机将子公司分拆上市，三年内将完成产权制度改革。
--欲将美中互利私有化的复星医药 由于遭到第三方狙击，不得不将收购价格由原先的每股19.5美元提升至24美元，按照该价格，复星医药将为此次收购多支付2,988万美元。
--光线传媒董事长王长田在透露，光线传媒3月3日开始停牌是因为涉及一系列文化类公司的收购。
**第一财经日报**
--中国银监会近日再次下发通知，将非标治理的范围扩展至农村中小金融机构，要求农村中小金融机构投资非标资产应按照依法合规、风险可控的原则，与存贷款等自营业务分离，完善业务制度和流程，并要求在2014年年底完成整改。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周欧元净空仓增至3月中旬以来最高，因投机客静候周末的法国总统大选投票结果。 法国总统大选第一轮投票在周日拉开帷幕，民调显示独立的中间派候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞可能将出现进入第二轮投票。 数据显示，截至4月18日当周，欧元净空仓从18,956口增至21,649口。 “我们对大选的基本预期是，将出现一个利好欧元的结果，马克龙和勒庞将进入最终的对决，”瑞银旗下财富管理研究部门的策略师Thomas Flury称。 “不过，我们指出，出现利空欧元结果的机率已经上升，”他并称。但Flury认为，市场对欧元兑美元可能的下跌做好了充分对冲，一如最近几个季度一样。 与此同时，投机客连续第二周增加美元看多押注。 美元净多仓总计153.4亿美元，高于前一周的150.4亿美元。 在消费者支出、通胀和制造业数据疲弱的情况下，美元兑日圆本周持稳，但兑欧洲货币走势挣扎。
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。