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亚洲 | 2014年 4月 21日 星期一 09:38 BJT

台湾热股：中信金并购台寿保案有望通过，台寿保亮灯涨停

路透台北4月21日 - 原本惊传变数的台湾中信金控 并购台寿保 的申请案，因台寿保董事会通过展延并购案期限至6月底而再现曙光，当地媒体报导金管会最快今日通过此案，激励台寿保一扫阴霾，亮灯涨停。

台湾工商时报周一报导，金管会最快今日核准中信金控 并购台湾人寿 案。金管会主委曾铭宗已紧急召开会议，上午就会与银行局、保险局就法规面等讨论是否有疑义，若无意外，下午业务会报即确定核准中信金并台寿保，以期双方可在6月底前顺利完成换股。

当地时间09:30，中信金股价周一走跌1.03%报19.25台币；台寿保则涨停至25.65台币。

一位不愿具名金管会官员坦言，台寿保董事会通过展延中信金并购期限至6月底，金管会将继续审理此并购案，至于是否今天送件业务会报讨论则由高层决定。

路透在截稿前尚无法联络上金管会主委曾铭宗。

工商时报并报导称，曾铭宗要求银行局、保险局在周末加紧研究申请案的相关法规问题，并于周一上午曾铭宗将亲自召开会议，检视这波龙邦国际董事会、台寿保董事会等决议的法律问题。相关人士指出，一旦确定仍是符合大多数股东意愿及合意并购基础，最快今下午即会核准中信金并购台湾人寿。

报导并提及，由于金管会核准此案后，台湾人寿必须申请下市、中信金则要申请增发新股进行换股，两者都有一定的申请生效日期，金管会也抓紧时间，以免反而成为并购案延迟的变数。

台湾金管会主委曾铭宗上周四称，将暂停审查中信金控 并购台寿保 申请案，因台寿保大股东态度生变。龙邦国际 日前公告，经董事会开会决议通过于台寿保董事会上表示反对中信金并购延展案并终止原股份转换契约。 (完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
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