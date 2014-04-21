中国新股：28家首批预披露公司中八家上市地由深改沪，窗口指导初见效

路透上海4月21日 - 在上周五晚间中国证监会网站集中公布的28家公司预披露材料中，有八家原本计划在深圳证交所中小板上市的企业转投上证所主板，占本次沪市预披露公司的一半。此现象显示证监会的有关分流的窗口指导已初见成效。

本次集中预披露的28家公司中，16家计划在上证所上市，其余4家和8家分别拟在深圳中小板和创业板上市。沪深上市家数4:3的比例，这与之前深圳上会审批公司占绝大多数的场景正好相反，而且该比例亦与此前市场传言的未来审批节奏契合，这令市场人士对未来新股审核机制有了一些新的预期。

与证监会4月10日公布的拟首次公开发行（IPO）情况表比对，本次预披露公司中，九华山旅游、福建龙马环卫设备、中电电机公司、浙江诺力机械等八家公司的上市地由深圳中小板改为上海主板。

中国证监会3月底宣布，IPO企业可以在沪深市场之间自主选择上市地，不与发行股数挂钩。4月初，证监会新闻发言人还表示，证监会审核部门将按照沪深交易所均衡的原则开展首发审核工作。上周初证监会发布通知，要求发行人和投行对于拟IPO公司的募集资金和上市地作出说明，一旦公司预披露后就不可以再做改动。

在此次窗口指导前，沪深两地主板上市规律基本上是发行股本在5,000万股以下在深证所，8,000万股以上在上证所，5,000-8,000万股由公司自主决定。