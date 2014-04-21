中国新股：28家首批预披露公司中八家上市地由深改沪，窗口指导初见效

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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路透上海4月21日 - 在上周五晚间中国证监会网站集中公布的28家公司预披露材料中，有八家原本计划在深圳证交所中小板上市的企业转投上证所主板，占本次沪市预披露公司的一半。此现象显示证监会的有关分流的窗口指导已初见成效。
本次集中预披露的28家公司中，16家计划在上证所上市，其余4家和8家分别拟在深圳中小板和创业板上市。沪深上市家数4:3的比例，这与之前深圳上会审批公司占绝大多数的场景正好相反，而且该比例亦与此前市场传言的未来审批节奏契合，这令市场人士对未来新股审核机制有了一些新的预期。
与证监会4月10日公布的拟首次公开发行（IPO）情况表比对，本次预披露公司中，九华山旅游、福建龙马环卫设备、中电电机公司、浙江诺力机械等八家公司的上市地由深圳中小板改为上海主板。
中国证监会3月底宣布，IPO企业可以在沪深市场之间自主选择上市地，不与发行股数挂钩。4月初，证监会新闻发言人还表示，证监会审核部门将按照沪深交易所均衡的原则开展首发审核工作。上周初证监会发布通知，要求发行人和投行对于拟IPO公司的募集资金和上市地作出说明，一旦公司预披露后就不可以再做改动。
在此次窗口指导前，沪深两地主板上市规律基本上是发行股本在5,000万股以下在深证所，8,000万股以上在上证所，5,000-8,000万股由公司自主决定。
截止上周四，已向中国证监会申报材料并在审的IPO公司共有606家，其中拟在沪上市的165家，拟在深圳中小板和创业板上市的分别为226家和215家。(完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周欧元净空仓增至3月中旬以来最高，因投机客静候周末的法国总统大选投票结果。 法国总统大选第一轮投票在周日拉开帷幕，民调显示独立的中间派候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞可能将出现进入第二轮投票。 数据显示，截至4月18日当周，欧元净空仓从18,956口增至21,649口。 “我们对大选的基本预期是，将出现一个利好欧元的结果，马克龙和勒庞将进入最终的对决，”瑞银旗下财富管理研究部门的策略师Thomas Flury称。 “不过，我们指出，出现利空欧元结果的机率已经上升，”他并称。但Flury认为，市场对欧元兑美元可能的下跌做好了充分对冲，一如最近几个季度一样。 与此同时，投机客连续第二周增加美元看多押注。 美元净多仓总计153.4亿美元，高于前一周的150.4亿美元。 在消费者支出、通胀和制造业数据疲弱的情况下，美元兑日圆本周持稳，但兑欧洲货币走势挣扎。
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。