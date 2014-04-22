《中国债券市场每日交易备忘》--4月22日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期固息增发债上午9:30-10:30招标，收益率预测均值4.60% 国开行至多60亿元三年期固息增发债上午9:30-10:30招标，收益率预测均值5.05% 国开行至多60亿元五年期固息增发债上午9:30-10:30招标，收益率预测均值5.23% 国开行至多60亿元七年期固息增发债上午9:30-11:10招标，收益率预测均值5.44% 国开行至多60亿元10年期固息增发债上午9:30-11:10招标，收益率预测均值5.48% 中国铁路总公司200亿元五年期中期票据招标(主体评级AAA)，利率区间5.1%-6.1% 中国铝业公司30亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行和中信银行主承 中国广核集团40亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，国开行和农行主承 腾达建设 2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+)，兴业银行主承 现代牧业集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 冀东水泥 10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，平安银行和交行主承 友谊股份 15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，招商银行主承 中国新兴集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，北京银行和华夏银行主承 宝钢集团新疆八一钢铁公司8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工商银行主承 合肥国资控股公司8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 中国电子科技集团40亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建行和农行主承 四川航空股份公司2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行和上海银行主承 重庆铁发遂渝高速公路公司4.7亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行和中信银行主承 浙江国际贸易集团15亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和中行主承 天津城市基础设施建投集团44亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，国开行和工行主承 包头滨河新区开发建设公司8亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，东方花旗证券主承 衡阳湘江水利投资开发公司13亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，湘财证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 南京江宁经济技术开发10亿元10年期固息债1480127，票面利率7.94% 大连融强投资13亿元七年期固息债1480183，票面利率7.92% 四川水电投资经营集团5亿元一年期短融041460034，票面利率5.48% 厦门路桥建设集团7亿元一年期短融041460035，票面利率5.3% 南京中电熊猫信息产业集团10.5亿元一年期短融041454024，票面利率5.6% 华电煤业集团16亿元一年期短融041455014，票面利率5.5% 云南解化清洁能源开发公司6亿元一年期短融041473002，票面利率7.5% 江苏省金陵建工集团3亿元一年期短融041459025，票面利率9% 巨石集团3亿元五年期中票101459015，票面利率6.58% ============================================================================ 三、缴款： 天津农商行36亿元10年期发行人选择权(5+5)固息二级资本债1421004，票面利率6.90% 西安保障性住房5亿元五年期固息集合债1480166，票面利率7.31% 湛江经济技术开发区8亿元七年期固息债1480221，票面利率8% 邳州润城资产经营集团13亿元七年期固息债1480197，票面利率7.88% 盘县宏财投资公司5亿元七年期固息债1480210，票面利率8.49% 五矿股份30亿元六个月期超短融 中国广核集团20亿元三个月期超短融 杉杉集团20亿元一年期短融 美都控股 3.5亿元一年期短融 武汉圣泽捷通物流公司3.5亿元一年期短融 武汉钢铁集团66亿元一年期短融 江苏华西集团10亿元一年期短融 海亮集团8亿元一年期短融 江西高速公路投资集团30亿元一年期短融 中国建筑 30亿元五年期中票 上海城投控股股份有限公司20亿元五年期中票 凉山州国投发展公司6亿元五年期中票 哈尔滨工业投资集团7亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国海运集团20亿元六个月期超短融011330004到期兑付，票面利率5.05% 中国铝业 30亿元三个月期超短融011420001到期兑付，票面利率6.30% 贵州安大航空锻造公司2亿元一年期短融041352015到期兑付，票面利率4.70% 西王集团10亿元一年期短融041352016到期兑付，票面利率4.43% 深圳投资控股公司20亿元一年期短融041354026到期兑付，票面利率3.99% 华工科技 4亿元一年期短融041356006到期兑付，票面利率4.43% 华谊兄弟 3亿元一年期短融041358038到期兑付，票面利率4.83% 云南白药控股公司10亿元一年期短融041360021到期兑付，票面利率4.23% 安徽盛运环保2亿元一年期短融041360022到期兑付，票面利率5.03% 厦门建发集团10亿元一年期短融041361017到期兑付，票面利率4.20% 内蒙古满世煤炭集团5亿元一年期短融041362015到期兑付，票面利率4.43% 中国远洋 100亿元五年期中票0982052到期兑付，票面利率3.77% 中国航天科技集团20亿元五年期中票0982053到期兑付，票面利率3.60% 阳泉煤业集团10亿元五年期中票0982054到期兑付，票面利率4.40% 国电集团49亿元五年期中票0982055到期兑付，票面利率3.77% 10附息国债10 100010付息 10国开09 100209付息 10芜湖建投债02 1080080付息 11赣城债 1180094付息 11泰玻MTN1 1182129付息 11美兰MTN2 1182130付息 13附息国债09 130009付息 13云中小债 1380169付息 13惠经发债 1380171付息 13瓯交投债 1380175付息 13南京港MTN1 1382191付息 13凤传媒MTN1 1382192付息 13韩泰MTN1 1382193付息 13哈供热MTN1 1382194付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --本周一(21日)提交全国人大审议的预算法修正案草案拟适度放开地方政府举债的权限，同时设立多道“防火 墙”规范政府举债行为。 --中国证监会网站周一晚间刊登了18家拟首次公开发行（IPO）企业的预先披露材料，至此，前两批预披露企业 达46家。其中中国首富王健林的万达集团旗下万达院线拟登陆中小板，计划募集资金约20亿元。 --中国证券报周二报导称，截至目前天相投顾统计的81家基金公司旗下1,917只基金（A、B、C级分开统计，分 级基金合并）一季度合计亏损658亿元人民币；开放式基金获净申购约4,641亿份，净申购比例15.6%，份额大幅增 长主要来自货币基金。 4/23公布4月汇丰中国制造业PMI初值 (3月48.1%) 4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 边竞/康熙泽；审校 曹巍浩)