台湾货币市场：短率区间大致持平，市场观察外资资金进出

* 市况平顺，短率变化不大

* 市场观察外资资金进出动向

* 短票市场银行亦争取免保票源

记者 林妙容

路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周一没有明显变化，维持在既有水准。市场人士表示，龙头银行持续有资金需求，但市场资金宽松供应无虞，且其他银行需求不高，令拆款市场相对安静，惟对外资资金进出保持谨慎。

资金调度人士指出，外资近来持续买超台股，但力道有所和缓，随着台湾股市大盘 在9,000点附近压力增大，外资是否获利了结，令资金陆续撤出，成为货币市场观察的另一重点。不过多数交易人士认为，即便外资撤出力道亦将分散且平缓，加上货币市场的资金量能充足，预料影响不至于太大。

〞外资动作对货币市场的资金水位还是有影响，一旦外资开始撤出，还是会怕反应不及。〞一位票券商交易主管说。

另位本地银行交易员则指出，不管是外资进出或下月起陆续进入缴税季节，台湾央行调节市场水位力道一向平稳，令此类资金进出影响渐小，市场人士虽然保持谨慎，但并不过份担心。

本地时间11:36时，

--台币兑美元 暂跌1.2分报30.242。

--台湾加权股价指数 小跌0.15%，报8,953.46点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.388%，上日为0.387%；今日区间暂在0.295-0.390%，上日收在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.420%，上日区间在0.380-0.425%。

**大型企业发票量减少**

短票市场方面，周一传出大型企业发票量减少，令票券商资金缺口变小，在民间客户资金供应稳定的情况下，对银行资金需求减低，承作量降低，但尚不影响利率水准，仍维持在近期区间。

一票券商交易员指出，市场资金调度平顺，利率在月底前预料不会再有明显变化，票券商陆续为跨月资金预做安排，分散跨月资金的落点，以免下月受到缴税变数的影响。

此外，市场人士也指出，由于票券商与银行的承作量近来均十分低迷，部分银行为求资金能有去化管道，已倾向修改风险控管的内规，适度适量开放承作免保票券(没有票券商或银行担保的票券)，以利在初级及次级市场增加可拿入短票的部位。

“有一些之前不能拿免保票的银行开始调整内规...大家为了资金能去化都很积极。”一票券商交易员说。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.59%-0.60%，月内短票则主要成交在0.58-59%，区间较上日稍宽；部分投信的一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，与上日相仿。

台湾央行今日存单到期金额4,008.30亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期金额为1兆(万亿)313.8亿台币，其他交易日落点分别为周二1,028.50亿、周三2,338.70亿、周四2,208.80亿及周五729.50亿。

拆款中心 资料显示，修正后上周五超额准备为负218亿台币，至周日累计超额准备为75亿，加计前期1%的超额准备为1,133亿台币。

**RP市场投信端资金续多**

台湾债券市场附买回(RP)利率持稳低位。交易员指出，目前整体RP券源依旧偏少，而近期台湾公债殖利率波动较大，部分券商卖券调节令券源更形短少，成交多以到期续作为主，交投利率则持平在既有区间不变。

他们认为，明日标售的20年期公债 将于周五交割，得标比重料以寿险及银行业为主，而寿险、银行端资金情势皆偏松，下半周的资金调度预料不受影响，RP利率仍可望持稳低档。

〞市场资金还是多，投信仍提前一天框券。〞一证券商交易员说。

票券交易员亦称，由于大型寿险资金持续进驻货币型基金，投信端资金水位续偏多，要券需求踊跃，但RP券源实在不足因应，RP交投利率续处区间低位。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，均大致与上日相同。

两位主要大型票券商交易员表示，10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%，今日券源到期量过少难以跟投信端往来；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，则同上日。