中国资管：上周34款集合信托产品发行，成立数量与规模环比增七成

路透北京4月21日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（4月12日-4月18日）共有22家信托公司发行了34款集合信托产品，发行量环比持平。

34款新发行产品中，33 款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为2.13亿元，环比增加0.15亿元，增幅为7.37%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为72.27亿元，环比增加4.96亿元，增幅为7.37%。

其中，募集规模最大的是中信信托发行的“鼎誉一号投资集合资金信托计划”，募集规模为7.00 亿元，这是一款基础设施领域债权投资类产品。

从期限上看，34款新发行产品中，共有32款公布了期限，平均期限23.00个月，环比延长4.16个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 6 9.16% 下降0.19个百分点

24个月期 16 10.11% 下降0.05个百分点

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了12 款，基础设施领域产品发行了8 款，金融领域产品发行了6款，房地产领域产品发行了5款，商品、证券投资和其他领域产品各发行了1款。

从资金运用方式来看，权益投资类产品发行了16款，贷款运用类产品发行了12款，股权投资类产品发行了3款，证券投资、组合运用和债权投资类产品各发行了1款。

**成立集合信托产品41款**

上周共有20家信托公司成立了41款集合信托产品，成立数量环比增加17款，增幅70.83%。

41款成立产品中，28款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.69亿元，环比增加0.71亿元，增幅为72.45%。

其中，中信信托成立的“六盘水开投应收账款流动化信托计划”募集资金规模最大，达7.39亿元，这是一款基础设施领域贷款运用投资类产品。

上周共有28款新成立产品公布了期限，平均期限20.07个月，环比缩短15.08个月。上周共有17款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.30%，环比上升0.33个百分点。

从资金运用领域来看，工商企业领域产品成立了15款，金融领域产品成立了10款，证券投资领域产品成立了5款，房地产和基础设施领域产品各成立了4款，其他领域产品成立了3款。