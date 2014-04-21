台湾债市：指标债殖利率盘初微跌，量缩静待明日20年券标债结果

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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路透台北4月21日 - 台湾指标五年公债103/4 及10年公债103/6 殖利率周一盘初皆微跌。交易员称，今日台债例行性交投较为淡静，盘中仅见少数回补筹码的买盘，目前成交量并不大，交投暂缺明确方向，静待明日20年期公债 标售结果出炉指引方向。
他们并指出，由于美国金融市场上周五休市一天，盘初暂缺美债消息面指引，仅有少量筹码回补买盘，令盘初指标公债殖利率小幅走低，惟明日20年券标债变数在即，市场观望气氛仍偏浓，料今日台债在既有区间窄幅波动。
“最近台债都忽多忽空，不过量不大看不清方向。”一位大型证券台债交易员说。
银行台债交易员也指出，今天台债消息面真空，目前台债聚焦明天的20年债标售结果及10年103/6增额券发行前交易表现，今日台债主交投料狭幅区间盘整。
交易员观察市场动态：
* 五年债103/4及10年债103/6早盘殖利率微跌，场上略见少量筹码回补。
* 周一交投例行性较显清淡，且目前暂缺消息面引领方向，观望明日标债变数厘清。
* 周二台债变数较多，今日台债主交投料在窄幅区间波动。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4 ：1.06-1.08%
* 10年公债103/6 ：1.555-1.575%
本地时间10:13最新报价：
* 五年公债103/4殖利率跌1.27基点报1.0628%。
* 10年公债103/6殖利率跌1.26基点报1.5634%。
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路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周欧元净空仓增至3月中旬以来最高，因投机客静候周末的法国总统大选投票结果。 法国总统大选第一轮投票在周日拉开帷幕，民调显示独立的中间派候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞可能将出现进入第二轮投票。 数据显示，截至4月18日当周，欧元净空仓从18,956口增至21,649口。 “我们对大选的基本预期是，将出现一个利好欧元的结果，马克龙和勒庞将进入最终的对决，”瑞银旗下财富管理研究部门的策略师Thomas Flury称。 “不过，我们指出，出现利空欧元结果的机率已经上升，”他并称。但Flury认为，市场对欧元兑美元可能的下跌做好了充分对冲，一如最近几个季度一样。 与此同时，投机客连续第二周增加美元看多押注。 美元净多仓总计153.4亿美元，高于前一周的150.4亿美元。 在消费者支出、通胀和制造业数据疲弱的情况下，美元兑日圆本周持稳，但兑欧洲货币走势挣扎。
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。