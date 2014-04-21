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亚洲 | 2014年 4月 21日 星期一 10:29 BJT

台湾债市：指标债殖利率盘初微跌，量缩静待明日20年券标债结果

路透台北4月21日 - 台湾指标五年公债103/4 及10年公债103/6 殖利率周一盘初皆微跌。交易员称，今日台债例行性交投较为淡静，盘中仅见少数回补筹码的买盘，目前成交量并不大，交投暂缺明确方向，静待明日20年期公债 标售结果出炉指引方向。

他们并指出，由于美国金融市场上周五休市一天，盘初暂缺美债消息面指引，仅有少量筹码回补买盘，令盘初指标公债殖利率小幅走低，惟明日20年券标债变数在即，市场观望气氛仍偏浓，料今日台债在既有区间窄幅波动。

“最近台债都忽多忽空，不过量不大看不清方向。”一位大型证券台债交易员说。

银行台债交易员也指出，今天台债消息面真空，目前台债聚焦明天的20年债标售结果及10年103/6增额券发行前交易表现，今日台债主交投料狭幅区间盘整。

交易员观察市场动态：

* 五年债103/4及10年债103/6早盘殖利率微跌，场上略见少量筹码回补。

* 周一交投例行性较显清淡，且目前暂缺消息面引领方向，观望明日标债变数厘清。

* 周二台债变数较多，今日台债主交投料在窄幅区间波动。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4 ：1.06-1.08%

* 10年公债103/6 ：1.555-1.575%

本地时间10:13最新报价：

* 五年公债103/4殖利率跌1.27基点报1.0628%。

* 10年公债103/6殖利率跌1.26基点报1.5634%。

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