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亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 10:21 BJT

背景资料：台湾对TPP及RCEP成员国家/地区进出口贸易概况

(本文可搭配《焦点》台湾的全球贸易自由化之路陷入进退维谷 )

路透台北4月22日 - 台湾3月底爆发大规模反服贸(海峡两岸服务贸易协议)学运事件，学生占领立法院议场瘫痪国会长逾三周以上，并有数十万民众示威游行，令外界观望台湾后续加入两大重要自由贸易组织的进度。

台湾总统马英九今年元旦文告宣示加速参与国际自贸组织，主要以TPP(跨太平洋经济伙伴协议)和RCEP(区域全面经济伙伴协议)为主。

以下为TPP/RCEP组织成员与台湾经贸关系一览。

台湾2003-2012年对TPP成员国进出口贸易金额和占比(进/出口金额单位：百万美元)：

国家 出口 占台湾 排名 进口 占台湾 排名

金额 出口比 金额 进口比

-----------------------------------------------------------

新加坡 109,199 4.66% 5 56,397 2.66% 9

汶莱 231 0.01% 106 95 0.01% 115

智利 2,883 0.12% 46 15,809 0.75% 26

秘鲁 2,097 0.09% 54 3,482 0.16% 46

纽西兰 4,462 0.19% 37 5,480 0.26% 38

(新西兰)

美国 304,004 12.96% 3 228,339 10.77% 3

马来西亚 50,974 2.17% 10 63,106 2.98% 8

越南 60,889 2.60% 7 11,220 0.53% 31

澳大利亚 28,793 1.23% 15 65,713 3.10% 7

墨西哥 13,149 0.56% 21 4,855 0.23% 40

加拿大 18,777 0.80% 18 14,717 0.69% 28

日本 160,861 6.86% 2 449,122 21.19% 2

-----------------------------------------------------------

总计 756,319 32.25% 918,335 43.33%

2003-2012年台湾对RCEP成员国进出口贸易金额与占比：

国家 出口 占台湾 排名 进口 占台湾 排名

金额 出口比 金额 进口比

--------------------------------------------------------

东协 356,575 15.20% -- 245,002 11.56% --

中国 933,934 39.82% 1 295,823 13.96% 2

(含港澳)

日本 160,861 6.86% 2 449,122 21.19% 1

韩国 82,075 3.50% 4 136,463 6.44% 4

纽西兰 4,462 0.19% 37 5,480 0.26% 38

(新西兰)

澳大利亚 28,793 1.23% 15 65,713 3.10% 7

印度 24,332 1.03% 16 18,684 0.88% 20

-------------------------------------------------------

总计 1,591,032 67.83% 1,216,287 57.39%

资料来源：中华经济研究院。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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