背景资料：台湾对TPP及RCEP成员国家/地区进出口贸易概况

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
(本文可搭配《焦点》台湾的全球贸易自由化之路陷入进退维谷 )
路透台北4月22日 - 台湾3月底爆发大规模反服贸(海峡两岸服务贸易协议)学运事件，学生占领立法院议场瘫痪国会长逾三周以上，并有数十万民众示威游行，令外界观望台湾后续加入两大重要自由贸易组织的进度。
台湾总统马英九今年元旦文告宣示加速参与国际自贸组织，主要以TPP(跨太平洋经济伙伴协议)和RCEP(区域全面经济伙伴协议)为主。
以下为TPP/RCEP组织成员与台湾经贸关系一览。
台湾2003-2012年对TPP成员国进出口贸易金额和占比(进/出口金额单位：百万美元)：
国家 出口 占台湾 排名 进口 占台湾 排名
金额 出口比 金额 进口比
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新加坡 109,199 4.66% 5 56,397 2.66% 9
汶莱 231 0.01% 106 95 0.01% 115
智利 2,883 0.12% 46 15,809 0.75% 26
秘鲁 2,097 0.09% 54 3,482 0.16% 46
纽西兰 4,462 0.19% 37 5,480 0.26% 38
(新西兰)
美国 304,004 12.96% 3 228,339 10.77% 3
马来西亚 50,974 2.17% 10 63,106 2.98% 8
越南 60,889 2.60% 7 11,220 0.53% 31
澳大利亚 28,793 1.23% 15 65,713 3.10% 7
墨西哥 13,149 0.56% 21 4,855 0.23% 40
加拿大 18,777 0.80% 18 14,717 0.69% 28
日本 160,861 6.86% 2 449,122 21.19% 2
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总计 756,319 32.25% 918,335 43.33%
2003-2012年台湾对RCEP成员国进出口贸易金额与占比：
国家 出口 占台湾 排名 进口 占台湾 排名
金额 出口比 金额 进口比
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东协 356,575 15.20% -- 245,002 11.56% --
中国 933,934 39.82% 1 295,823 13.96% 2
(含港澳)
日本 160,861 6.86% 2 449,122 21.19% 1
韩国 82,075 3.50% 4 136,463 6.44% 4
纽西兰 4,462 0.19% 37 5,480 0.26% 38
(新西兰)
澳大利亚 28,793 1.23% 15 65,713 3.10% 7
印度 24,332 1.03% 16 18,684 0.88% 20
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总计 1,591,032 67.83% 1,216,287 57.39%
资料来源：中华经济研究院。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。