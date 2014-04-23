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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 09:45 BJT

中国数据：4月制造业PMI初值升至48.3，扭转连五月跌势--汇丰

路透北京4月23日 - 汇丰(HSBC)周三公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，4月PMI初值数据升至48.3，扭转此前连续五个月跌势，上月终值为48。

Markit提供的新闻稿并显示，4月制造业新订单分项指数初值升至47.7，自上月触及的19个月低点46.5回升。PMI初值已连续四个月在荣枯线之下，新订单则连续三个月在50下方。

是次PMI预览数据样本采集期为4月11-17日之间。终值定于5月5日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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