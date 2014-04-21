中国货币市场：隔夜利率持稳七天小降，集中缴税期关注正回购回笼力度

路透上海4月21日 - 中国银行间市场周一流动性仍宽松，主要质押式回购加权利率 中，隔夜品种近持稳，七天期限小跌而14天品种则小幅走升。交易员表示，虽然企业缴税本周较为集中，隔夜资金拆借难度较之前泛滥局势略有收紧，但鉴于市场资金需求整体疲弱，供给仍宽松。

市场人士并指出，当前来看缴税对资金面的冲击，应该不会太大，不过仍要关注央行公开市场的回收力度，因为虽然本周公开市场正回购到期量偏多，但若央行正回购回笼量加大，资金仍不会太宽松。

“今天还行，供给有的，只是没有宽松或者泛滥了，隔夜基本加权出，大行出了一部分之后，其他机构就没见再出了，”上海一银行交易员称，毕竟缴税还是有点收的，不过感觉市场整体需求并不好。

上海另一银行交易员谈到，场内资金还是很好借，市场对缴税的担心不能说没有，但是公开市场正回购到期多，估计整体流动性大幅收紧的概率不大。

据路透统计，本周公开市场将有1,830亿元到期资金投放，全部为正回购。 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。

“本周的财税缴款将进入相对高涨时期，预期缴款规模会在2,000亿左右。因此，考虑到公开市场正回购、财税缴款、货币需求下降和存款准备金变动的综合影响，如果央行在公开市场不作为，市场仍有一定的流动性富余，”东莞银行金融市场部陈龙认为。

他并预计，本周的资金价格不会出现太大上行。央行操作上的谨慎、前期总量宽松的累积效应以及市场需求偏弱等，使得资金价格有望继续维持相对低位。不过，由于临近月底，情绪上的波动将在资金价格上有所反映，预计七天质押式回购的加权平均利率仍将低于3.5%的中枢水平。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9798 1.9891 -0.93

七天 2.7037 2.8153 -11.16

14天 2.9945 2.7284 +26.61

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.5600 2.3050 +125.50

七天 3.5750 2.5650 +101.00

14天 3.9000 3.1600 +74.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9900 2.0040 -1.40

七天 2.7300 2.7600 -3.00

14天 3.0000 2.7000 +30.00

Shibor

其中:隔夜 1.9800 2.0000 -2.00

七天 2.7130 2.7610 -4.80

三个月 5.5000 5.5000 +0.00

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