《分析师观点》台湾3月外销订单年增率优于预期，第二季仍偏乐观看待

路透台北4月21日 - 台湾经济部周一公布，3月外销订单较上年同期增5.9%，优于市场预估的4.6%。经济部并预估4月外销订单金额将较3月略增。
经济部新闻稿表示，手持装置规模和需求提升，带动晶圆代工、晶片、DRAM等电子产品接单畅旺，电子产品订单年增10.1%；资讯产品方面，较上年同月增8.6%，主因手持行动装置需求续增，带动组装代工及相关产业供应链订单增加，加以部分电脑代工厂积极调整产品结构，及电脑需求已渐好转所致。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2014年3月 2014年2月
外销订单 +5.9 +5.7
路透调查 +4.6
订单区域
中国大陆(含港) +3.1 +12.4
美国 +1.0 +2.3
欧洲 +8.9 +0.5
日本 +17.9 +15.2
**市场评论**
--台新投顾分析师 王凯民：
3月外销订单年增率超越预期，主要来自资通讯产品的宏达电 销日本的情况比预期佳；以及电子产品中的台积电 受惠美国苹果接单畅旺所致。
目前看起，美、欧市场皆稳定复苏，且本月看来东协国家也逐渐重拾动能，第二季的订单年增率有望超越第一季的平均2.7%，达到3-6%的年成长率。
--国泰金控经研处分析师 陈钦奇：
3月外销订单年增率稍低于国泰金控预期的年增6.3%，但高于市场预期蛮多的，主要受惠于美国及欧洲制造业数据偏向正面，且随着欧美气候的负面因素去除后，美国经济预期较趋于乐观，包括美国消费者信心指数及费城制造业数据皆佳，美国经济若持续偏正面复苏，对台湾外销订单来说将有正面助益，而美国第二季经济成长率为3%优于第一季的2%，对台湾第二季外销订单表现仍偏乐观看待。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市临收盘前公布，台币兑美元 收低3.8分，报30.268。
--台股加权股价指数 收低0.17%至8,951.19点。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为 http:/www.moea.gov.tw
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**相关背景**
--主计总处2月将台湾2014年经济成长率预估上修为2.82%，2014年出口年增率亦上修至3.33%，进口年增率估为3.95%，2014年的通膨率预估则下修至1.07%。
--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据，因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家，以降低成本。(完)
(集体采写 台北记者组; 审校 杨淑祯/黄凯)