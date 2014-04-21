《交易视点》中国基本面下滑支撑债市--中信证券

路透北京4月21日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，中国经济趋于弱化和通胀相对温和，再考虑到3月货币条件依旧偏紧，而二季度环比增速须明显改善才可能完成今年增长目标，因此未来货币条件环比改善的必要性以及空间都进一步提升。

以此预计，二季度整体市场风险仍然可控，建议把握收益率回调的机会加仓，金融债的交易机会相对更好；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。

**货币条件持续偏紧，M2 增速低于预期**

总体来看，货币条件延续了中性偏紧的基调，货币政策尚未明显配合稳增长政策。

3月份M2同比增速显着下滑至12.1%，处于历史低位，季调后的环比折年率较1-2月份13%的均值跌至5.8%，除了基数效应以外，信贷增速下滑、外汇占款缩量以及表外降杠杆均拖累了M2。

前瞻地看，货币条件越紧，实体经济失速的风险越大，货币条件趋于宽松的可能性和空间也越大，我们预计货币条件将在二季度环比改善。

**生产似有恢复，需求依旧疲弱**

一季度的GDP同比回落0.3个百分点至7.4%，略高于我们7.3%的预期，一季度季调后的环比折年率回落至5.7%，较2013年平均环比折年率7.5%显着回落，受制于货币条件持续偏紧，一季度经济增长明显放缓。

3月份工业增加值同比增速回升0.2%至8.8%，统计局和我们季调后的环比折年率分别为10.2%和8.7%，均较1-2 月份有不小回升，结合企稳的螺纹钢和水泥价格，企业补库存需求或有所回升。

从需求面来看，受累于房地产投资增速的断崖式下滑，3月份名义固定资产投资同比增速进一步下滑0.5 个百分点至17.4%，得益于稳增长措施推出，加上财政存款和企业债发行支持，3 月份基建投资明显加快。

前瞻地看，如果二季度环比增速不显着提高，接下来三个季度的GDP 增速将下滑至7%或更低；目前货币条件依旧偏紧，二季度房地产投资面临继续下滑的风险，我们预计二季度货币条件将环比改善，基建投资将进一步加速。

**市场研判和投资策略**

前瞻地看，在经济趋于弱化和通胀相对温和的基本面组合下，中长期利率上行的空间有限，10年国债4.5%、10年金融债5.7%是阶段性顶部，考虑到3月份货币条件依旧偏紧，而二季度环比增速须明显改善才可能完成今年的增长目标，因此未来货币条件环比改善的必要性以及空间都进一步提升。

从资金面来看，银行主动降杠杆所带来的资金宽松或将维持一段时间，在基本面趋弱的情况下，央行的公开市场操作也趋于温和，对相对宽松资金面的容忍度也有所提升。

上周“定向降准”的消息释放了货币政策环比改善的可能，加上当前的资金面相对宽松，预计二季度整体市场风险仍然可控。

对交易型机构而言，建议把握收益率回调的机会加仓，金融债的交易机会相对更好；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。(完)