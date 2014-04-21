《交易视点》中国信用市场对宽松政策预期可能过度乐观--中信证券

路透北京4月21日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，去年偏低基数以及短期相关定向财政政策刺激等因素影响，可能推动中国二季度基本面有所好转，因此货币政策大幅宽松的可能性偏低；而当前推动信用债收益率下行的宽松政策预期可能过度乐观。

因此，现阶段债券市场的外部环境仍然偏中性，策略上仍建议以中高等级、三年期信用债为主。短端产品收益率降幅较大，进一步下行空间有限，交易价值不明显。

**资金面是否持续宽松，持谨慎乐观态度**

短端收益率的未来趋势仍然主要取决于资金面的走势。对于资金面是否会持续宽松，我们持谨慎乐观的态度。

一方面，上周央行仅净投放90亿元（包括国库现金定存投放）且周四暂停14天正回购、货币政策仍偏中性；另一方面，“定向降准”仅涉及对县域银行调降准备金率，属 “局部”、“定向”的“微调”，市场可能存在一定的过度解读。

总体而言，包括外汇占款规模下降、财政存款上缴等因素使得市场资金面可能较3月环比趋紧，但央行公开市场操作的维护将维持资金利率在相对中性的水平。

目前，短端产品已较年初下降了约140BP，下降幅度较大，短端产品进一步下行空间的有限，交易价值不明显；但考虑到绝对收益率水平相对较高，仍然具有一定配置价值。

**货币政策大幅宽松的可能性偏低**

由于中票收益率下行幅度略高于同期限政策性金融债，其信用利差收窄至50BP左右，考虑到信用利差及等级间利差均维持相对较低水平，中长期信用产品市场的表现取决于基础利率产品的收益率变动。

从基本面看，上周公布的1季度GDP数据略好于市场预期，受去年偏低基数以及短期相关定向财政政策刺激等因素影响，2季度基本面可能会有所好转，因此目前来看，货币政策大幅宽松的可能性偏低。

而导致上周收益率下行的重要因素--“定向降准”仅局限于县域农村商业银行和合作银行，市场对宽松政策的预期可能过度乐观。

整体来看，现阶段债券市场的外部环境仍然偏中性，策略上仍然建议以中高等级、3年期为主，可关注积极市场情绪的可持续性。

**城投产品受追捧**

对于城投债，上周城投债随高等级产品收益率大幅下行，7年提前还本的中西部地级城投债收益率达到7.00-7.10%左右的水平，较上周下降20BP左右，基本达到同期限AA级产品的水平、利差较低。

城投产品受潜在政府预期、较高收益率、跨市场可质押等因素影响受到投资者追捧，资质较高城投债收益率已达到甚至低于AA产品收益率，即使城投债一级市场供给出现了放量增长。

受低等级利差的制约，城投债市场的走势仍取决于利率产品和高等级信用产品的未来表现。

**个券点金**

上周共有148只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量2092.7亿元。

短融和超短融中，我们推荐14南电SCP001、14招商局SCP001、 14中粮SCP002、14中广核SCP002、 14兖矿SCP002、14中铝SCP004、14中电建SCP001、14中海运SCP001、14五矿股SCP005、14华电股CP002、14武钢CP001、14电科院CP002、14川水电CP001、14八钢CP002。

中期票据中，14铁道MTN001、 14中电子MTN001、 14中建一局MTN001（有担保）、14株新材MTN001（有担保）、14唐山港MTN001、14泸州窖MTN001、14沪城投MTN001、14重汽MTN001。

私募票据中我们推荐14国电PPN001、14苏国信PPN002、14汉城投PPN001、14兰花PPN002、14鲁商PPN001。

企业债中，我们推荐14京投债、14首发债、14桐庐债（有担保）、14苏元禾债（有担保）、14宝鸡高新债（有担保）、14杨农债、14昌平债。(完)