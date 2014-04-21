《路透晚报》--4月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国能源：要开工一批重大项目，适时启动新核电项目建设--国务院总理

中国国务院总理李克强在新一届国家能源委员会首次会议上表示，要积极发展清洁能源，推动改善环境质量；并要开工一批重大项目，适时启动新的核电重点项目建设、有序开工合理的水电项目等。

--《分析师观点》中国3月新增外汇占款超预期回升，短期降准概率下降

中国人民银行公布的数据显示，3月全部金融机构新增外汇占款1,892亿元人民币 ，高于前月的1,282亿元。国信宏观研究认为，外汇占款的这一回升主要是季节性的FDI流入和贸易顺差回暖，展望二季度，随着美国经济的平稳复苏，中国贸易顺差应会有所回升，而人民币汇率走稳也将平复市场预期，增加私人部门的结汇意愿，因此外汇占款整体来说应会表现平稳。这也意味着短期内央行降准的可能性进一步下降。

--中国经济：将从人口管理、土地管理等方面推进新型城镇化改革--发改委

中国国家发改委主任徐绍史日前表示，将从人口管理制度、土地管理制度、创新城镇化资金保障机制、健全城镇住房制度、强化生态环境保护制度等五方面改革入手，推进中国特色新型城镇化道路建设。

--《市场聚焦》“中国式扭转操作”推进路线图

中国上周推出“定向降准”再释放松暖意，而央行公开市场却转为净回笼资金，这看似矛盾的一收一放政策操作，似乎勾勒出中国式扭转操作的推进路径情景。与美联储扭转操作(Operation Twist)不同，中国央行并没直接入市购买长期债券，而是基于本国市场特征采取有助于从边际上改变收益率曲线形态的一系列举措。

--中国能源：3月全社会用电量4,544亿千瓦时，同比增长7.2%--国家能源局

中国国家能源局称，3月份，全社会用电量4,544亿千瓦时，同比增 长7.2%。刊登在能源局网站上的新闻稿称，1-3月，全国全社会用电量累计12,788亿千瓦时，同 比增长5.4%。

--中国金融：银监会发文整顿农村金融机构非标资产，要求年底完成整改

继对商业银行理财投向非标资产进行整顿后，中国银监会扩张非标治理范围。第一财经日报周一引述银监会近期下发通知称，农村中小金融机构非标资产投资总余额（理财加自有和同业资金投资）不得高于上一年审计报告披露总资产的4%。

--中国经济：新疆将被打造成中国能源资源陆上大通道及战略基地

中国证券报周一援引新疆自治区发改委的规划称，新疆将被打造成中国能源资源陆上大通道及战略基地。该规划草稿表示，建议落实差别化产业政策，建设东联西出的能源资源加工基地；扩大原油和天然气进口配额，鼓励和支持各类企业参与境外原油、天然气和非常规油气资源开发利用，提高油气资源在新疆就地加工的数量和深度。

--中国经济：福布斯富豪榜华人数量占比创新高，内地富豪逾一半

福布斯中文版周一发布华人富豪榜，有290位华人荣登2014福布斯全球富豪榜，人数占比达到了17.6%的新高，其中来自中国内地的富豪人数为152位，超过华人富豪总数的一半。

--中国国企：华润集团董事长宋林已被免职，因涉嫌严重违纪违法--新华

中国新华社微博“新华视点”周末引述中央组织部有关负责人称，华润（集团）有限公司董事长宋林涉嫌严重违纪违法，中央已决定免去其领导职务，现正在按程序办理。

--中国黄金：消息人士称政府允许北京进口黄金，市场盛传央行增持黄金储备

熟知情况的消息人士表示，中国已允许经由首都北京进口黄金，在该国可能提高官方储备之际，此举将有助于该国在不引人注意的情况下继续买入黄金。

--《焦点》台湾的全球贸易自由化之路陷入进退维谷

一场反服贸学运打乱了台湾参与多边经贸组织的时程表。这横生的变数再成中美两国展现其政经实力的竞技场。台湾矢志要成全球贸易自由化的一员遭重大考验。台湾日前爆发的大规模反服贸学运，不仅立法院瘫痪逾三周，更有数十万人上街游行。反服贸学运令原本加速与中国经贸交流的马英九政府陷入尴尬局面。

【固定收益】

--新债招标：宽资金支撑中国农发行三期债需求，三年品种尤受青睐

中国农业发展银行周一招标的一至三年期固息债需求较好。交易员表示，宽资金支撑下，机构在一级市场的参与热情基本延续上周来暖势；且相较而言，绝对收益率偏高的三年期品种尤受青睐。

--中国公开市场：一级交易商本周仍可上报多期限正/逆回购，以及央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。

--中国货币市场：隔夜利率持稳七天小降，集中缴税期关注正回购回笼力度

中国银行间市场周一流动性仍宽松，主要质押式回购加权利率中，隔夜品种近持稳，七天期限小跌而14天品种则小幅走升。交易员表示，虽然企业缴税本周较为集中，隔夜资金拆借难度较之前泛滥局势略有收紧，但鉴于市场资金需求整体疲弱，供给仍宽松。

--中国债市动态：现券变动不大，资金若维持宽松暖势有望延续

中国银行间市场周一早盘现券持稳；交易员表示，券价经过上周涨势后，早间稍事休整，机构关注因素仍是财税上缴及公开市场操作对流动性的影响，只要资金能维持相对宽松状态，现券暖势应会延续。

--中国债市：信用债收益率估值全线下行，中短端品种跌幅更甚--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)最新非金融企业债务融资工具定价估值显示，本周信用债收益率估值全线下行，中短端品种跌幅更甚，尤其是一年和五年期品种。

--中国债市：利率互换先跌后涨，缴税因素施压尾盘资金略显紧张迹象

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周一先跌后涨，震荡中略有上行。除上周累积较多跌幅，技术上有反弹需求外，今日午后缴税因素令资金略显趋紧迹象，也带动IRS向上。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期早盘随中间价稍贬，企业层面结购汇渐趋均衡

人民币兑美元即期汇率周一早盘微幅走贬。中间价亦降至逾七个月以来新低。交易人士反映交投清淡、盘间波动幅度较窄；观察到近期客盘购汇升温，结购汇相对均衡，有利于汇率继续保持横向整理。

【证券】

--中国证券：证监会官员称支持各类主体申请公募基金管理牌照

中国证监会证券基金机构监管部副主任徐浩表示，当前资产管理行业面临难得的发展机遇和巨大发展空间，监管要从三方面为行业创新发展创造环境，其中将放宽机构设立限制，支持各类主体申请公募基金管理牌照。

--中国股市：沪综指收跌1.5%至半个月新低,IPO再启预期令大盘承压

中国股市沪综指周一收跌1.5%至半个月新低。受IPO重启临近消息影响，大盘放量震荡下行个股普跌。分析师表示，投资者面对新股发行即将启动显得信心不足，但在政策微刺激的市场环境下，料后市将持续震荡调整行情。

--中国新股：28家首批预披露公司中八家上市地由深改沪，窗口指导初见效

在上周五晚间中国证监会网站集中公布的28家公司预披露材料中，有八家原本计划在深圳证交所中小板上市的企业转投上证所主板，占本次沪市预披露公司的一半。此现象显示证监会的有关分流的窗口指导已初见成效。

--中国钢铁：一季度钢铁业整体亏损23亿元，银行收紧相关贷款

中国钢铁工业协会副会长王晓齐表示，今年一季度国内钢铁业整体亏损23亿元人民币，其中钢铁主业亏损41亿元。

--《市场热谈》万洲国际IPO庞大的承销队伍让投资者不知所措

全球最大的猪肉食品企业--万洲国际有限公司已聘请29家银行，负责该公司在香港首次公开发行(IPO)的承销事宜，希望藉此在市况波动的环境下获得更好的发行定价。但这些承销商未创造轰动，就先制造了困惑。

--中国新股：上影股份拟发行9,350万股新股，扩大其在院线板块的优势地位

中国电影发祥地上海电影股份有限公司周五晚披露了其拟首次公开发行（IPO）情况材料，称拟发行9,350万股普通股，占公司发行后总股本的25.03%，本次发行不涉及老股转让。公司将把本次发行所募集资金投资新影院及影院升级改造、信息系统建设项目以及补充公司流动资金。

--中国个股：长江证券公布高转增方案，马云入股传言不攻自破