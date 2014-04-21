《交易视点》中国转债投资宜持中等仓位，货币利率回落再加仓--中信证券

路透北京4月21日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，中国转债市场的反弹，驱动因素来自于无风险利率的下降、风格转换、增量资金的入市、T+0交易和股指期权制度利好的推出。
从策略角度，建议投资者保留中等仓位，如果货币市场利率持续回落，再进一步加仓。
**转债小幅回落，估值平稳**
上周沪深300指数下跌2.0%，转债指数下跌0.6%，估值变化不大。
个券方面，偏债型转债在债市反弹推动下集体上涨，南山、中行、中海、深机转债涨幅0%-0.4%。
偏股型转债多数回调，东华（-4.4%）、重工（-2.3%）、民生（-1.8%）、平安（-1.8%）等转债跌幅居前。
**货币市场利率明显宽松**
经济数据方面，一季度GDP同比增速7.4%，略好于市场预期，但1-3月份固定资产投资增速17.6%，低于市场预期0.5个百分点，地产、制造业、基建投资同比增速16.8%、15.2%和20.9%，稳投资仍需依靠基建发力。
货币市场方面，由于适逢季末存款准备金退缴款，上周资金面明显宽松，银行间隔夜回购利率位于2.0%附近，7天回购利率位于2.8%附近，分别较前周末下降70bp和90bp。
**定向降准释放货币政策放松信号**
4月16日的国务院常务会议决定，“对符合要求的县域农村商业银行和合作银行适当降低存款准备金率”。
这是2012年上半年两次降准之后，国内首次推出降准政策，虽然仅为扶持农村金融机构的定向降准，释放资金可能不超过1000亿元，但向市场明确传递了货币政策可能放松的信号。
未来如果经济下滑超过底线或是金融改革需要配套措施之时，货币政策放松将是重要选择。
**转债反弹需待资金面持续宽松**
2011年四季度至2012年一季度货币政策放松引发的行情，呈现出“利率债、中高等级信用债—转债—股票—中低等级信用债“的轮动特征。
本次定向降准实施后，债券市场率先作出反应，次日利率债、中高等级信用债全线下行10bp左右。
然而，当前政策选择不同，稳增长措施可能滞后，股市和转债投资者预期谨慎，政策发布之后转债和股指微跌，后续上涨需等待资金面的持续宽松。
**建议保留中等仓位**
短期来看，经济增长临近底线，货币政策出现放松信号，以低估值蓝筹为主的转债市场下跌风险较小。
后续转债市场的反弹，驱动因素来自于无风险利率的下降、风格转换、增量资金的入市、T+0交易和股指期权制度利好的推出。
从策略角度，建议投资者保留中等仓位，如果货币市场利率持续回落，再进一步加仓。
个券方面，正股低估值、公司创新能力突出的平安转债是中长期首选品种，石化、隧道转债有望受益国企改革题材行情，工行、中行转债有望受益估值修复行情。
此外，考虑到军工资产证券化近期可能推进，建议风险偏好较高的投资者买入重工转债，博弈交易性机会。(完)
欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选
(整理 钟华; 审校 张喜良)