《交易视点》中国微刺激政策利好离岸中高等级债券--中信证券

路透北京4月21日 - 中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，中国政府适时推出小型刺激政策稳增长，这使得经济在下半年有望企稳回升；近期地方政府拟取消限购令，可能促使部分投资者开始抄底高收益率房地产债券，但国内房地产行业下行压力加大，对高收益率房地产债仍将产生负面影响。

总体看，近期修复性行情难改低等级债券低迷格局，短期内建议投资者仍以配置中高等级债券为主。

**美联储踌躇加息时点**

今年美国经济复苏的态势已经基本确立，美联储按计划退出量化宽松政策已经毫无疑问。现在市场关注的焦点是美联储何时提升短端利率的问题。

上周Yellen表示，美国经济和就业市场要到2016年年底才能恢复到正常状态，这和其在3月FOMC会议上的表述有所不同。

美联储在加息时点上的摇摆不定显示其对量化宽松退出后美国经济的走势仍缺乏信心，在加息的时点选择上会审慎抉择。

在目前通胀压力温和而劳动力市场仍需要宽松货币政策支持的情况下，预计今明两年美国将继续维持低利率环境。

**人民币汇率或接近均衡水平**

人民币汇率快速贬值阶段或已接近尾声。上周，美元兑人民币中间价在6.15—6.16区间窄幅震荡，周五报6.1586。

人民币即期汇率快速下滑的趋势也基本上被遏制，上周CNY/USD即期汇率在6.22左右双向波动，周五收于6.2242，CNH/USD走势基本类似，周四报6.2204。

NDF市场方面，1年期NDF小幅上行，周四收于6.2525，一周上升160个基点。1年期NDF隐含人民币贬值预期约为0.5%，基本上维持稳定。

**离岸人民币债市出现修复性行情**

过去两周，中信离岸人民币债券指数平均收益率下行16bp至5.02%。其中，投资级债券平均收益率下降14bp至3.36%，低等级债券平均收益率两周下行17bp至6.12%。

主要原因：第一个也是最重要的因素是人民币汇率企稳，推动资金重新回归人民币资产；二是一季度国内经济虽然继续回落，但GDP增速仍要好于市场预期。

同时，政府也适时推出小型刺激政策稳增长，中国经济在下半年料将企稳回升。

最后，面对国内局部城市楼市下行压力加大的状况，近期不断传出地方政府拟取消限购令，阻止楼市下滑的报道，这也促使部分投资者开始抄底高收益率房地产债券。

**市场研判和投资策略**

我们认为近期的修复性行情难改低等级债券低迷格局，短期内建议投资者仍以配置中高等级债券为主。

一方面，人民币汇率快速贬值阶段或已接近尾声，同时，海外低息环境和流动性宽松格局并未改变，一旦人民币企稳回升，海外资金仍将流入人民币资产。

另一方面，今年政府政策取向明确，一边打压非标，一边定向刺激实体经济。

在资金流入房地产行业减少而部分城市存量楼盘高企的情况下，国内房地产行业下行压力加大，对高收益率房地产债仍将产生负面影响。(完)