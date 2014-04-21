《中国债市每日综述》新发短债需求较好而二级稍逊色，资金午后略转紧

* 农发行一至三年新债发行需求较好

* 二级走势稍弱，但宽资金支撑信心未失

* 关注明日公开市场及国开福娃债招标

路透上海4月21日 - 与需求较好的农发行各期新债相比，中国银行间债市现券周一表现稍逊，部分券种卖压略重致收益率小幅上行。不过目前看来持续宽松的资金面仍支撑市场，现券总体未脱盘势。

交易员并称，午后起资金面有所收紧，因此明日公开市场正回购操作规模值得关注。除此之外，国开行周二将招标的福娃债中七和10年品种利率定位，也将是判断机构对长债偏好的一个重要指标。

利率互换市场上，今日亦先跌后涨，其中一年期品种 盘中成交曾一度探至去年下半年以来低位，但午后整体震荡中略有上行。

华北一银行交易员表示，现券“上午有一点做多的情绪，下午比较清淡。投(农发债)之前外资有一波卖盘。”

农发行下午招标的一至三年期固息债需求较好。交易员表示，宽资金支撑下，机构在一级市场的参与热情基本延续上周来暖势；且相较而言，绝对收益率偏高的三年期品种尤受青睐。

北京一银行交易员则指出，与资金对短券的支撑相比，更长期限的债券卖压稍重。因此可以关注明天国开行福娃债中，七至10年的品种利率定位，判断市场对长债的喜好。

国开行 将于周二(22日)招标增发今年第7-11期固息债，期限一、三、五、七和10年，总金额不超过300亿元人民币。

剩余期限近七年的固息国开债140203券最新成交 在5.4750%，上日尾盘为5.44%。

**午后资金转紧，回购总成交再超9,000亿**

银行间资金市场早盘宽松而午后有所收紧，但至目前来看压力尚可。本周开始，银行将集中向国库上缴税款，机构心态较为敏感。另外，今日质押式回购成交在时隔半个月后再度超过9,000亿元整数关口，明日公开市场正回购规模更加值得关注。

市场人士并指出，当前来看缴税对资金面的冲击，应该不会太大。不过若央行正回购回笼量加大，资金仍不会太宽松。

“今天还行，供给有的，只是没有宽松或者泛滥了，隔夜基本加权出，大行出了一部分之后，其他机构就没见再出了，”上海一银行交易员称，毕竟缴税还是有点收的，不过感觉市场整体需求并不好。

尾盘时段，华南一银行交易员表示，午后资金面感觉渐有收紧，不过轧平头寸暂无问题。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为9,174.96亿元，较上日的8,074.58亿元增逾一成，为自4月9日以来首次再破9,000整数位；其中隔夜品种成交8,169.67亿元，上日为7,213.15亿元。

另据统计，本周公开市场将有1,830亿元到期资金投放，全部为正回购。 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:54 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9792 1.9891 -0.99 8,169.67

七天 2.7033 2.8153 -11.20 675.67

14天 2.9956 2.7284 +26.72 260.97

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.4800 2.3050 +17.50 2,535.82

七天 3.3000 2.5650 +73.50 240.64

14天 3.5050 3.1600 +34.50 21.38

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9900 2.0040 -1.40 --

七天 2.7300 2.7600 -3.00 --

14天 3.0000 2.7000 +30.00 --

Shibor

其中:隔夜 1.9800 2.0000 -2.00 --

七天 2.7130 2.7610 -4.80 --

三个月 5.5000 5.5000 +0.00 --