台湾政经：总统承诺核四安检完成后交付公投

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透台北4月23日 - 台湾总统马英九周三赴义光教会探视为停建核四(台湾第四座核电厂)而禁食的前民进党主席林义雄，并承诺在核四安检完成后交付公投。
马英九在探视时并未与林义雄见面，但转交教会牧师的一张卡片内文提到“我愿代表政府对您承诺：核四经国内外专家严格安检完成后，交由全民公投来决定它的未来。”
前民进党主席林义雄自上日起无限期禁食，并发表“台湾不应该有核四”一文，主张停建核四，并说“核四厂的争议不单是要不要电的问题，而是要不要命的选择。”
虽然目前朝野均已倾向将核四争议交付公投，但对是否降低公投门槛没有共识。
为降低公投过关的难度，在野党--民进党已提出“核四公投特别条例”，但行政院长江宜桦日前表示，不可能为任何公共政策随便修公投法，让公投法对特定议题门槛降到多少，制度最好一致。他也表示，行政部门不可能片面宣布停建核四。
目前台湾的公投法采“双二分之一”规定，即投票人数达投票权人总数二分之一以上，且有效投票数超过二分之一同意者即为通过，相对严格。
行政院原子能委员会主委蔡春鸿此前在立法院表示，台电规划6月底完成核四厂的所有测试报告，原能会只管安全是否符合标准。总统府则称目前核四公投没有任何时间表。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。