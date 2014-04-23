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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 11:24 BJT

台湾政经：总统承诺核四安检完成后交付公投

路透台北4月23日 - 台湾总统马英九周三赴义光教会探视为停建核四(台湾第四座核电厂)而禁食的前民进党主席林义雄，并承诺在核四安检完成后交付公投。

马英九在探视时并未与林义雄见面，但转交教会牧师的一张卡片内文提到“我愿代表政府对您承诺：核四经国内外专家严格安检完成后，交由全民公投来决定它的未来。”

前民进党主席林义雄自上日起无限期禁食，并发表“台湾不应该有核四”一文，主张停建核四，并说“核四厂的争议不单是要不要电的问题，而是要不要命的选择。”

虽然目前朝野均已倾向将核四争议交付公投，但对是否降低公投门槛没有共识。

为降低公投过关的难度，在野党--民进党已提出“核四公投特别条例”，但行政院长江宜桦日前表示，不可能为任何公共政策随便修公投法，让公投法对特定议题门槛降到多少，制度最好一致。他也表示，行政部门不可能片面宣布停建核四。

目前台湾的公投法采“双二分之一”规定，即投票人数达投票权人总数二分之一以上，且有效投票数超过二分之一同意者即为通过，相对严格。

行政院原子能委员会主委蔡春鸿此前在立法院表示，台电规划6月底完成核四厂的所有测试报告，原能会只管安全是否符合标准。总统府则称目前核四公投没有任何时间表。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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