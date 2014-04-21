《交易视点》中国转债主题性机会将频现，设好个券止盈位以逸待劳--中金

路透北京4月21日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略双周报认为，中国转债总体处于震荡市之中，需要赚波段和个券的钱。

从短期看，转债市场很可能跟随股市陷入短期的纠结，但政策微刺激以及流动性的边际改善导致做空力量不强，主题性机会频现。我们继续建议设好个券止盈位并关注止盈信号，以逸待劳。

**转债走势三阶段**

过去的一周，股市缺少新的有利信息刺激，情绪趋于冷静，周三起交易量明显萎缩，沪指在2100点附近窄幅波动，全周累计跌幅1.54%。

由于大盘转债走势乏力，转债指数也出现0.64%的下跌，泰尔、华天等有小幅反弹。

我们在2010年曾提出转债市场将进入“第三阶段”的看法。目前看，这一判断及其引申含义到目前为止仍然有效。

具体而言，第一阶段：06年以前，黄金期。赚的是到期收益率、条款博弈、个股机会、估值修复的钱，转债毫无悬念的跑赢股市和正股。

第二阶段：07-09年，趋势为王。该阶段中转债期权价值得以充分体现，债底完全被忽视，正股成为最强有力的回报驱动因素。

2007-2009年赚趋势的钱，本质上是赚股票投资者的钱，趋势交易原则“止损不止盈”。

第三阶段：10年至今，劳心费神的震荡市。震荡市中，平价驱动不再具有趋势性和决定意义，操作难度大，行业上可选余地小，精细操作，“积小胜为大胜”。大类资产配置观和机会成本考量是投资者转债配置的重要因素。

除东华、国投等少数股权之外，很少有个券适用趋势性交易策略。“悲观中买入，乐观中卖出”震荡市操作策略值得坚守。第三阶段目标是赚波段和个券的钱，本质上是赚别人的钱，导致市场充满了博弈。

**对当前市场的启示**

中国政府对经济运行进行上下限管理背景下，经济增长弹性大幅降低，股市存量资金博弈，缺少趋势性机会。转债仍难以摆脱“第三阶段”，震荡市原则仍需要坚持。

二季度纯债市场存在相对明确的“息差”机会，转债市场仍需要承担较高的机会成本，仍建议控制转债仓位。

具体到短期判断，我们继续坚持上周的诸多看法，短期既不能漠视边际变化，也要对反弹性质有理性认识，由于市场已经反映了不少利好因素，关注点可能需要逐步转向于止盈。

上周实际走势看，出现了宏观数据、IPO重启担忧等几个不利信号，好在我们此前都有所提及。

本周来看，IPO重启、政策微刺激、业绩期、五一小长假来临等仍是关键词，预期股市呈现弱势整理格局，热点重回主题性机会。

**主题性机会频现**

转债供给节奏略有提升，但供求双弱格局没有本质改变。随着投资者止盈心态的升温，转债估值有可能易缩难升。

转债市场短期很可能跟随股市陷入短期的纠结，平价指数上行缺少基本面和流动性基础，也缺少新的消息面刺激。

但政策微刺激以及流动性的边际改善导致做空力量不强，主题性机会频现。我们继续建议设好个券止盈位并关注止盈信号，以逸待劳。

个券方面，稳增长以“微刺激”为主且IPO重启预期升温，传统周期性板块和大盘转债难有太好表现，小盘转债将分化，题材转债机会仍频现。

我们此前看好的个券排序是：平安、隧道、石化、久立。隧道、石化转债前期已经进入止盈区域，建议适量兑现获利。仍建议低吸正股已经明显调整的重工、受益于高收益债反弹的南山等以及滞涨的电力转债。

小盘转债中首选久立，受益于核电建设加速。中民投对民生转债的影响难测，有足够的安全边际是参与博弈的关键。齐翔、长青、国金等新券均有特色，值得关注低吸机会。(完)