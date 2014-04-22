台湾已公布经济指标--2014/4/22

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 2月 +7.0% -1.82% r 4/23 -- 季调失业率 2月 4.05% 4.07% 4/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 3月 +1.61% -0.05% 5/6 -- ) 外汇存底(亿美元) 3月底 4,191.99 4,179.78 5/5 -- 商品出口(y/y) 3月 +2.0% +7.9% 5/7 -- 商品进口(y/y) 3月 +7.5% +4.9% 5/7 -- M2货币总计数(y/y) 2月 +5.61% +5.97% 4/25 -- *外销订单(y/y) 3月 +5.9% +5.7% 5/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 +171.4 +148.7 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +26.8 +26.1 5/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 +2.95%(统计值 +1.31% r -- -- ) 重贴现率(%) 3月27日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
4月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88527人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.73 4.95 1.08 建设银行 5.76 6.16 1.06 中国银行 3.51 3.65 1.09 农业
* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周五(21日) * 标售金额：暂定250亿台币 * 预测区间：0.27-0.30% * 受访机构：五家 路透台北4月20日 - 台湾财政部将于周五(21日)委托央行标售「财106-6期」国库券，天期为91天。路透 调查显示，91天期国库券决标贴现率料在0.27-0.30%。 资金调度人士指出，4月缺乏明显紧缩因素，近期短率同步向下修正，预计本次标售的国库券决标贴现率 料低于上月标售的0.305%，且有机会靠向区间低位。 路透调查五家金融机构，包括四家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.26-0.3 0%。 以下为各银行的看法重点分析： --资金情势偏松，今日存续期约90天的类公债殖利率报在0.50%左右，较前次标售91天期国库券时的0.57- 0.58%回落不少。惟短端利率存在向下僵固性，因此本次得标利率将不致像类公债般有较明显的下修幅度。 --外商银行资金相当宽裕，为让多余资金有去化管道