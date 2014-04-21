更新版 1-新债招标：宽资金支撑中国农发行三期债需求，三年品种尤受青睐

* 农发行一至三年期固息债需求较好

* 宽资金支撑上周来的一级暖势得以延续

* 绝对收益率偏高的三年品种更受青睐 (新增更多评论和背景)

路透北京4月21日 - 中国农业发展银行周一招标的一至三年期固息债需求较好。交易员表示，宽资金支撑下，机构在一级市场的参与热情基本延续上周来暖势；且相较而言，绝对收益率偏高的三年期品种尤受青睐。

业内人士稍早透露，农发行下午招标的一和三年期固息增发债，中标收益率分别为4.5924%和5.0198%；新发的两年期固息债中标利率则为4.94%。一年、三年和两年期债的投标倍数分别为3.92倍、4.21倍和2.84倍。

“说到底还是市场有钱，机构情绪好，...三年(中标收益率)比我们的预期投的还低，还是因为它绝对收益率高，期限也不算长的，流动性不错。”北京一券商交易员表示。

对于近期一级暖势，上海一银行交易员认为，尽管有季节性缴税冲击因素，但机构对流动性前景的信心得以强化；此外，大行在4月份有较大量债券到期，对新债需求较此前有抬头趋势。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年、两年和三年期品种最新收益率报在4.6042%、4.9596%和5.1081%。

中国银行间市场周一流动性仍宽松，主要质押式回购加权利率 中，隔夜品种近持稳，七天期小跌而14天品种则小幅走升。交易员表示，虽然企业缴税本周较为集中，隔夜资金拆借难度较之前泛滥局势略有收紧，但鉴于市场资金需求整体疲弱，供给仍宽松。

上述一年期固息债为今年第29期债券第二次增发，票面利率4.79%；三年期为今年第21期债券第三次增发，票面利率为5.10%；新发债券则为2014年第31期债，期限两年。

以下为三期债具体发行条款:

第29期二次增发债 第21期三次增发债 第31期

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发行上限 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 两年固息

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式) 单一利率(荷兰式)

缴款日 4月25日 4月24日 4月24日

起息日 4月10日 3月20日 4月24日

发行期 4月22日-4月25日 4月22日-4月24日 4月22日-4月24日

上市日 4月29日 4月30日 4月30日

承揽费 0.05% 0.05% 0.05%

基本承销额 无 无 无

兑付手续费 无 无 无