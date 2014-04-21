中国债市：信用债收益率估值全线下行，中短端品种跌幅更甚--NAFMII

路透上海4月21日 - 中国银行间市场交易商协会(NAFMII)最新非金融企业债务融资工具定价估值显示，本周信用债收益率估值全线下行，中短端品种跌幅更甚，尤其是一年和五年期品种。

数据并显示，10年期以内的、AA及以上的中高评级品种收益率估值降幅普遍较大，均在10个基点(bp)以上，而低评级的AA-各期限品种下降幅度均未超过10个bp。

除AA-评级品种外，一年期和五年期各评级品种估值跌幅区间为18-24个基点(bp)。

在国务院总理有关可定向降准言论、债市准入机构范围有望放宽等多个因素刺激下，银行间债市上周现券收益率震荡下探，多头情绪不断获得释放。

中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种。

以下为各品种的具体估值情况:

发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期

最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)

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重点AAA 5.43 -20 5.77 -15 5.92 -21 6.00 -13

AAA 5.61 -18 6.00 -14 6.18 -20 6.27 -13

AA+ 5.93 -24 6.42 -14 6.71 -20 6.77 -13

AA 6.35 -22 6.90 -13 7.17 -18 7.33 -12

AA- 7.31 -6 7.87 -6 8.29 -10 8.75 -10

发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期

最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)

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重点AAA 6.00 -13 6.08 -10 6.19 -9 6.36 -8

AAA 6.31 -13 6.37 -10 6.50 -10 6.75 -7

AA+ 6.86 -13 6.94 -10 7.16 -9 7.43 -7

AA 7.45 -12 7.54 -9 7.76 -9 8.17 -8

AA- 9.09 -9 9.16 -8 9.45 -8 9.66 -7

银行间债市非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，交易商协会负责受理该类债券的发行注册。目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等。

交易商协会此前曾表示，非金融企业债务融资工具定价估值，是市场机构对各主要信用等级、关键期限品种二级市场均衡收益率估计值的平均水平，不是发行利率的下限；同时，为增强报价机构代表性和提高估值准确性，拟将估值机构扩充至30家。 (完)

参看详情，可点选交易商协会网站 here (整理 边竞；审校 林高丽)