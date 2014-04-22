台湾数据：3月季调失业率微升至4.06%--主计总处

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
路透台北4月22日 - 台湾主计总处周二公布，3月经季节调整后失业率为4.06%，较上月的4.05%微幅走升。
3月未经季节调整的失业率则为4.03%，上月为4.09%。
以下为3月经季调失业率相关细节：
3月 2月
失业率(%) 4.06 4.05
总劳动人口(千人) 11,514 11,506
就业者(千人) 11,047 11,040
失业者(千人) 467 466 (完)
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参看行政院主计总处公布的失业率资料，网址为(here) (记者 詹静宜; 撰写 林妙容; 审校 张喜良)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
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路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。