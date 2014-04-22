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货币新闻 | 2014年 4月 22日 星期二 08:44 BJT

台湾数据：3月季调失业率微升至4.06%--主计总处

路透台北4月22日 - 台湾主计总处周二公布，3月经季节调整后失业率为4.06%，较上月的4.05%微幅走升。

3月未经季节调整的失业率则为4.03%，上月为4.09%。

以下为3月经季调失业率相关细节：

3月 2月

失业率(%) 4.06 4.05

总劳动人口(千人) 11,514 11,506

就业者(千人) 11,047 11,040

失业者(千人) 467 466 (完)

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参看行政院主计总处公布的失业率资料，网址为(here) (记者 詹静宜; 撰写 林妙容; 审校 张喜良)
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