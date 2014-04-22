重温稿-《台湾新债预测》20年期公债103/7得标利率料落在1.95-1.975%

* 标售标的：103/7期20年公债

* 标售时间：周二(22日)

* 标售金额：预估350亿台币

* 预测中值：1.95-1.975%

* 受访机构：10家

路透台北4月21日 - 路透周一的调查显示，台湾周二(22日)将标售的20年期公债103/7 得标利率料落在1.95-1.975%。

根据路透访谈的10家金融机构--包括五家保险公司、一家大型金融机构、二家大型银行及二家证券商，他们预估的中值为1.95-1.975%，大区间则在1.93-2.0%。近日20年券103/3 成交利率在1.95%附近，且103/7在发行前交易期间仅处所成交两笔，成交利率皆落在1.95%。

“这次标债的风险是在银行，”一位大型寿险台债交易员说。

该交易员表示，政府打房令资金满手的银行又少了长年期房贷去化资金管道，近期更积极作多台债，若此次银行积极参与竞标的话，将压低得标利率，银行交易商亦可藉此带动台债进一步走多。

既有房贷部位颇高的银行交易员亦称，这波台湾股债双多头，少了空头要件，并不能排除交易商藉由此次标低以拉低其他年期主流券殖利率走势。

以下为交易员观点整理：

--最近20年券103/3成交利率落在1.95%附近，加以20年券103/7在发行前交易期间营业处所仅成交两笔，交投利率皆落在1.95%，尽管成交金额合计仅3.5亿台币，但成为市场预估的比较基准，此次20年券103/7得标利率估在1.95%上下2个基点。

--此次20年券103/7抢在10年增额券103/6R展开发行前交易之前标售，避开10年券103/6R发行前交易的偏空因素干扰，因此难以带动20年券标高。

--此次标售筹码为350亿台币，仅较上次同年期公债增加50亿台币，筹码仍属适中，加以市场普遍预期此次20年债103/7得标利率将低于2%，原则上财政部截标的可能性不高。

--由于整体市场资金情势偏松，带动台债资金行情进而让殖利率一直退守至目前低位，部分寿险业表态尽管资金去化压力仍大，但基于绝对收益率考量，此次仅将配置基本需求量。

--近期多家本地银行陆续发行金融债，包括台北富邦银行、国泰世华银行、新光银行及台新银行等，累计发行额度多达200亿台币，其中不乏收益率在2%附近的投资标的可供选择，不致于出现寿险业抢标的情形。

相关报价：

103/7公债在发行前交易期间与自营商并无成交纪录，仅在处所成交两笔，利率皆落在1.95%，包括4月9日成交一笔2亿台币及4月15日成交一笔1.5亿台币。

以下为交易商对103/7期公债得标利率的预估区间：

金融机构 最低(%) 最高(%)

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大型寿险业一 1.95 1.97

大型寿险业二 1.95 1.98

大型寿险业三 1.96 1.98

大型寿险业四 1.95 1.98

中型寿险业一 1.95 1.97

大型金融机构一 1.95 1.98

大型银行一 1.95 2.00

大型银行二 1.93 1.97

大型证券商一 1.93 1.97

大型证券商二 1.94 1.97

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中值 1.95 1.975 (完)