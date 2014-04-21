《路透晚报》--4月21日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收平，触及两周高位后获利回吐

日经指数周一在淡静交投中收平，一度触及两周高位，但之后回吐涨幅。非银行类金融股扬升，因媒体报导称政府考虑放宽对该行业的规定。

日经指数在14,512.38点，盘中曾触及4月8日以来最高点14,649.50。东证股价指数下跌0.2%，收报1,171.40点。成交量较过去100天的均值低约27%。

--中国股市：沪综指收跌1.5%至半个月新低,IPO再启预期令大盘承压

中国股市受IPO重启临近消息影响，放量震荡下行个股普跌。分析师表示，投资者面对新股发行即将启动显得信心不足，但在政策微刺激的市场环境下，料后市将持续震荡调整行情。

沪综指收盘报2,065.826点，跌31.922点或1.52%，此前收盘低点为4月4日2,058.83点。上证A股今日成交额815亿元人民币，上日为725亿元。

沪深300指数收报2,187.248点，跌1.67%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,179.0点，跌2.02%，成交706,621手。

--汇市：美元兑日圆走强，然涨势受制于乌克兰情势

美元上涨，但乌克兰紧张情势可能让交易商审慎行事。部分市场仍因复活节假期而休市。

美元兑日圆升至近两周高点。日本2013/14财年贸易逆差创纪录，但一些交易员认为该数据的影响不大，他们表示美元兑日圆走高表现，是在假期因素影响交投偏淡的背景下出现。

Brown Brothers Harriman的全球外汇策略主管Marc Chandler在客户报告中说：“未来一周情况仍然一样。假若没有发生严重的外部冲击，譬如没有需要对宏观经济看法重新作出评估的数据或言论，那就是说，市场偏向于继续区间波动。“乌克兰紧张局势加大了日圆的避险吸引力，可能令日圆跌势受限。

0823GMT，欧元/美元涨0.07%报1.3822美元。美元/日圆涨0.13%报102.52日圆。欧元/日圆涨0.28%报141.71日圆。

--国际油市：布兰特原油跌向每桶109美元，乌克兰局势提供支撑

布兰特原油期货跌向每桶109美元，因投资者在近期大涨后了结获利，但围绕乌克兰危机的不确定性遏制跌幅。石油和广泛金融市场都在关注危机进展，俄罗斯与西方关系比冷战以来任何时候都更为令人忧虑，实施更多经济制裁的风险增加。

0833GMT，布兰特原油期货下跌0.4美元至每桶109.13美元，上周尾段一度升至110美元上方，是3月初以来的首次。美国原油期货下滑0.12美元至每桶104.18美元。

--金属期市：沪铜持稳，交易商等待汇丰中国制造业PMI出炉

上海期铜变动不大，交投清淡，本周稍晚中国制造业活动数据出炉前交易兴趣淡静。伦敦金属交易所(LME)自上周五开始因复活节假期休市，上海的交易活动也受到抑制。LME将在周二恢复交易。上海期交所主力7月期铜收盘小升0.4%，报每吨46,620元人民币(约合7,500美元)。期铝和期锌变动甚微。

--全球金市：金价跌至两周半低点，因资金流出黄金ETF与美元上涨

黄金价格在清淡交投中跌至两周半低位，盘中经历震荡交易，因资金流出全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD和美元走强。技术性卖盘亦打击金价，日内稍早其未能守住每盎司1,300美元的水平。

现货金一度跌至两周半低位1,281.40美元，0837GMT时报每盎司1,288.10美元。