中国债市：利率互换先跌后涨，缴税因素施压尾盘资金略显紧张迹象

路透上海4月21日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一先跌后涨，震荡中略有上行。除上周累积较多跌幅，技术上有反弹需求外，今日午后缴税因素令资金略显趋紧迹象，也带动IRS向上。
“今天早上一开始IRS是跌的，因为七天回购定盘利率较低，但是下午(IRS)有一波上行，因为资金有一些紧张的迹象。”上海一商业银行交易员称，尾盘Repo(回购基准) 1Y大约在3.80%附近，上交易日收在3.75%-3.76%附近。
他并指出，午后缴税因素逐步对资金面施压，“(资金)需求挺大的，但融出方比较少了，所以要看明天央行公开市场怎么操作了，是会净回笼还是净投放一些？”
业内人士周一透露，央行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。上周央行公开市场维持着较为平稳的操作力度，虽由净投放转为净回笼，也未令资金面承压。
本周公开市场到期资金规模为1,830亿元，全部为正回购到期，而无逆回购和央票到期。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.2925/3.3900 3.6963/3.7800 3.9875/4.0742 4.1950/4.2800 4.1917/4.4642
上日 3.3275/3.4334 3.7125/3.7950 4.0654/4.1563 4.2050/4.2975 4.2034/4.4784
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变动 -0.0350/-0.0434 -0.0162/-0.0150 -0.0779/-0.0821 -0.0100/-0.0175 -0.0117/-0.0142
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年3月人民币IRS成交的名义本金总额约3,234.55亿元，较2月的1,958亿元大涨不到七成。(完)
(发稿 丁淑琴；审校 张喜良)