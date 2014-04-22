表格：外资及陆资在台股买超29.16亿台币，连22日买超1,170.79亿台币

国际油市：如果延长减产协议，减幅可能不会那么大--科威特石油部长
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
路透台北4月22日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超29.16亿台币，自3月21日以来至今已是连续第22个交易日买超，共计买超1,170.79亿台币；上交易日修正后为买超9.70亿台币。
据台新投顾统计，本波外资已连续22日买超，其连续买超天数创2000年以来，外资在台股连续买超第三长的纪录。
三大法人今日合计买超38.59亿台币，上交易日修正后为买超22.52亿台币。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
4/22 +29.16 +10.48 -1.04 +38.59
4/21 +9.70r +14.58 -1.75r +22.52r
4/18 +33.94r -4.11 -5.57r +24.26r
4/17 +9.26r +8.33 +2.07r +19.67r
4/16 +55.70 -9.35 -1.19r +45.16r
4/15 +56.19r +4.46 -6.30r +54.35r
4/14 +69.07r -4.57 -11.49r +53.01r
4/11 +23.22 -13.28 -14.47r -4.52r
4/10 +46.86r -15.24 -11.66r +19.97r
4/9 +63.74r +4.43 -2.46r +65.73r
4/8 +31.12r +2.43 -12.97r +20.57r
4/7 +49.24r +10.87 -9.35r +50.75r
4/3 +74.90r -7.39 -6.53r +60.98r
4/2 +93.63 +10.47 +1.20r +105.31r
4/1 +90.69r +10.32 +0.97r +101.98r
本月累计 +736.42 +22.44 -80.51 +678.35
2014
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
3月 +720.52r +24.21 -90.71r +654.02r
2月 -162.08 +39.56 -57.55r -180.06r
1月 +232.17r -18.60 -46.75r +166.81r
2013
12月 +470.01r +13.54 -54.62r +428.93r
11月 -211.95 +43.53 -15.95r -184.37r
10月 +746.18r +10.09 -49.61r +706.66r
9月 +1,209.95r -25.27r -59.71r +1,124.96r
8月 -457.29 -69.42r +7.64r -519.06r
7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r
6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r
5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
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4月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88527人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.73 4.95 1.08 建设银行 5.76 6.16 1.06 中国银行 3.51 3.65 1.09 农业