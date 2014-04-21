企业并购：台湾金管会同意中信金控申请股份转换并购台寿保100%股权

路透台北4月21日 - 台湾金管会周一表示，同意中信金控 申请以股份转换方式取得台寿保 100%股权的申请案。

面对台寿保大股东间的争议，金管会新闻稿并指出，中信金控与台湾人寿签订的股份转换合约期间原则至4月20日截止，惟台湾人寿对于是否延长合约期限，董事之间有不同意见，经台湾人寿4月18日董事会通过本交易案展延完成期限至6月30日，金管会仍续审本申请案。

金管会表示，中信金控在维护台湾人寿及台寿保产险保户及员工权益、资金来源等尚符相关法令及财务健全性、具专业能力经营保险业、长期经营承诺及因应台湾人寿及台寿保产险未来增资需求之财务能力等各方面，均属符合。

金管会亦指，在股份转换后，中信金控实收资本额提高为1,612亿台币。

台湾工商时报周一报导，金管会最快今日核准中信金控 并购台湾人寿 案。金管会主委曾铭宗已紧急召开会议，上午就会与银行局、保险局就法规面等讨论是否有疑义，若无意外，下午业务会报即确定核准中信金并台寿保，以期双方可在6月底前顺利完成换股。